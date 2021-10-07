彭博：美要晶片公司交出資料 遭遇各晶片巨擘抗拒

拜登要晶片廠交出資料以解決供應瓶頸，遭到晶片大廠與各國政界的抗拒。 路透

美國 拜登政府想解決全球晶片 供應問題，要求晶片公司提供數據，卻面臨來自台灣和南韓國會與企業管理者的抗拒，也使拜登想解決汽車和消費電子等行業出貨瓶頸的計畫，變得更加複雜。

彭博資訊報導，美國商務部上月要求半導體供應鏈企業在11月8日前填寫一項問卷，以收集有關晶片持續短缺的資料。雖然這項要求為業者自願提供，但美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）已警告，若企業代表不回應，白宮可能會援引「國防生產法」或其他工具來強迫提供。

這個問題在台灣變得尤為棘手。位於台灣的台積電 佔全球委託代工晶片製造市場的一半以上，支配地位已促使英特爾等競爭對手呼籲增加美國國內投資，並促使美國、歐盟、日本和中國考慮支持自己的晶片產業，以減少對世界上最先進的半導體製造中心的依賴。

台積電法務長方淑華周三告訴記者，「台積電絕對不會交出敏感信息，尤其是客戶數據。」台積電前五大客戶中有三家是美國企業，其中最大的是蘋果公司，約占台積電總銷售額的四分之一，「台積電仍在評估如何應對」。

台積電的同業聯華電子則拒絕評論如何回應美國的詢問，但財務長劉啟東向彭博資訊表示，該公司將保護客戶的非公開訊息。

與此同時，南韓產業通商資源部周三也發布一份聲明，對美國要求所涉及的範圍表示關切。韓國「中央日報」更援引當地晶片製造商的匿名人士說，他們可能很難滿足這些要求。

美國對晶片製造商要求提供數據，也遭遇台灣政界和企業股東的抵制。台灣經濟部在10月2日指出，台灣的晶片製造商不會在未經客戶同意的情況下提供有關「商業機密」的訊息，但這未能平息在野黨立法委員的質疑。