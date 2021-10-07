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美預算縮水至2.3兆 擬砍醫療、教育和氣候3項目

編譯陳韻涵／綜合6日電
民主黨議員擬縮減預算案，參院多數黨領袖舒默說：「沒有人將得到所有想要的東西，但我們最後的提案將兌現我們對國民的核心承諾。」（美聯社）
民主黨議員擬縮減預算案，參院多數黨領袖舒默說：「沒有人將得到所有想要的東西，但我們最後的提案將兌現我們對國民的核心承諾。」（美聯社）

拜登總統與眾院民主黨領袖將3.5兆元預算案縮減為2.3兆元，國會議員已考慮調整醫療、教育和氣候變化項目。

拜登的3.5兆元預算案涵蓋對抗氣候變遷、兒童貧窮，增加國民受教機會等計畫；但參與協商的議員表示，面對預算縮水，民主黨領袖可能削減免費社區大學、兒童減稅額和全國幼兒學前班。

部分議員已討論，兩年制的免費社區大學政策，僅限低收入戶家庭申請；部分中間派議員則擬減少兒童減稅額。

消息人士透露，白宮也在討論是否要維持這麼多個項目，或縮短部分計畫執行的時間，或放棄部分專案好維持其他項目的完整性。

預算縮水雖然是拜登政策的一大挫敗，但留下的計畫仍可讓大多數國民受惠。

拜登及其幕僚數月來深諳，可能需要縮小規模或計畫範疇，以滿足黨內溫和派議員。

佛蒙特州聯邦眾議員威爾契(Peter Welch)說：「拜登對於預算規模縮水很務實，他致力達成所有計畫，但也知道政治現實代表預算總額必須減少。」

但拜登仍在公開場合或與民主黨議員的私下談話中表示，即便是小規模法案，任何改變都可能影響經濟版圖和民主黨明年的期中選舉。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)4日說：「沒有人將得到所有想要的東西，但我們最後的提案將兌現我們對國民的核心承諾。」

舒默5日又說：「每個人都明白會有給予和妥協，但我認為我們全都了解，我們將會團結通過一些法案，幾乎每個人都會對某些事情感到失望，但幾乎每個人也都會對部分事情感到慶幸，我們會做到。」

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)本周在寫給民主黨議員的信中，提及最終法案應有的三大領域：必須支持幼兒與就業，而在健康照護方面則需擴大醫療補助計畫(Medicaid)，改善聯邦醫療保險(Medicare)福利，同時顧及家庭照護和氣候變遷。

拜登 預算 民主黨

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