美仍存倒債風險 高盛：兩黨終將被迫政治解決

高盛集團6日警告客戶，國會若在10月18日前無法提高或暫停舉債上限，可能面臨倒債風險。（美聯社）

華爾街對華府在舉債上限議題上無所作為感到擔憂，跨國投資銀行與金融服務公司高盛 集團(Goldman Sachs)6日警告客戶，國會若在10月18日前無法提高或暫停舉債上限，可能面臨倒債風險；不過，在參院少數黨領袖麥康諾提議延長債限到12月後，美國倒債風險已降低。

高盛經濟學者當天表示：「目前狀況有可能國會將在最後一刻，才著手處理舉債上限。」高盛也指出，雖然無力清償債務時間可能不長，但風險確實存在。

在高盛對客戶發布警告後，參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)也在評估兩種方案，供民主黨 解決舉債上限；共和黨消息人士透露，其中一個選項，是在短期內暫時提高舉債上限。

財政部 長葉倫(Janet Yellen)也在6日重申，若無法提高舉債上限，聯邦政府現金將用盡，無法支付各項帳款；高盛則表示：「目前確實有錯過時限的風險。」

高盛目前不寄望仰賴財政部的單方面動作，解決舉債上限問題，其中包括援引憲法第14修正案解除上限。

高盛經濟學者表示：「雖然目前無法排除使用這些方案的可能性，但我們很懷疑今年會採取這類措施。」

高盛認為，最有可能解決債務危機的方式，為預算調解程序，但遭到民主黨領袖極力反對；預算調解程序的一大缺點，為民主黨將在沒有共和黨背書的情況下，被迫單方面訂出明確的舉債上限金額，而非暫停舉債上限。

高盛估計，金額將接近31兆元。

高盛經濟學者說：「當然，就是因為這些缺點，讓共和黨議員想要求民主黨採用調解程序。儘管如此，這仍是現階段最有機會通過的選擇。」

但高盛強調，考量公共大眾及金融市場的反應，債限危機預計不會維持太長一段時間，因為若國會錯過期限，財政部有可能停止支付多項美國人日常仰賴的生活支出，屆時為了降低衝擊，兩黨將被迫以政治途徑解決。