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年底再戰？共和黨提債限延展至12月 危機緩解

記者顏伶如／綜合報導
參院共和黨領袖麥康諾(左)6日提議，讓國債期限緊急延展至今年12月，而民主黨籍參議員透露，願意接受這項提議。（Getty Images）
參院共和黨領袖麥康諾(左)6日提議，讓國債期限緊急延展至今年12月，而民主黨籍參議員透露，願意接受這項提議。（Getty Images）

美國從政府瀕臨債務違約危機中暫時脫困似已露出曙光，參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)6日提議，讓國債期限緊急延展至今年12月，而民主黨籍參議員透露，願意接受這項提議。

華爾街日報報導，民主黨籍參議員6日一早便與白宮官員舉行閉門會議，出席者包括拜登國內政策首席顧問萊斯(Susan Rice)；兩黨在參院各占50席的情況下，民主黨對於如何從共和黨陣營拉到10票以便解決國債上限危機，其實一直沒有擬妥備用方案。

圖為國會大廈。（Getty Images）
圖為國會大廈。（Getty Images）

就在共和黨參議員準備出手擋下暫停國債上限至2022年12月的法案前，麥康諾在最後時刻拋出提議，願意讓國債期限緊急延期到今年底。

麥康諾提議仍由兩黨磋商中，協議一旦達成，將讓聯邦舉債問題的期限從10月18日推遲到12月，屆時國會仍然要面對預算問題，並在耶誕節假期休會前，決定是否調高國債上限。

民主黨籍康州聯邦參議員墨菲(Christopher S. Murphy)指出，願意接受共和黨提議，躲過可能出現的政府財政災難，「可是我們都無法理解，為何共和黨只願意讓災難避免發生三個月而已，然後我們又回到原點」。

不過，麥當諾表示，緊急延展國債期限可以讓民主黨無法再拿時間不夠當藉口，民主黨政府將有非常充裕的時間讓提高國債上限法案透過預算協調程序過關。

華爾街日報分析，如果兩黨協商通過，很快就可在參院進入程序表決(procedural vote)，本周稍後則正式交付表決，接下來法案還要通過眾院投票，之後送交拜登總統簽署生效。

對於參院民主黨團考慮修改以冗長發言杯葛議事進行的「費力把事拖」(filibuster)規定，以便避開60票表決門檻要求，擺脫共和黨杯葛，民主黨中間派要角、西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)6日表明並不支持。

曼欽接受媒體詢問時說：「我已經說得非常、非常清楚，關於我對費力把事拖的立場。到現在沒有任何改變。」

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