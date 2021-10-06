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各國轉向與新冠病毒共存 全球剩中國仍追求「清零」

編譯林奕榮／綜合外電
中國目前仍堅持「病毒清零」，但外界認為這種做法難以長久延續。 歐新社
中國目前仍堅持「病毒清零」，但外界認為這種做法難以長久延續。 歐新社

新冠肺炎疫情肆虐全球，一些亞太國家一度把感染數降至零，成為沒有病毒的樂土，但隨著Delta變種病毒出現，以及愈來愈多疫苗問世，許多國家已轉向「與病毒共存」，如今全球只剩下中國仍在追求「清零」。

彭博資訊報導，紐西蘭政府宣布放棄「清零」策略後，中國的政策徹底孤立，外界也質疑這種關閉邊界、驟然封鎖和一再打亂社會和經濟活動的做法能堅持多久。

新加坡、澳洲等國家已陸續決定清零措施無法長久延續，因而轉向透過疫苗避免民眾出現重症或死亡，放寬對感染人數的管控。

然而，中國把感染數降至零的態度看來卻日益堅定，即使該國75%人口已完整接種。

目前中國正苦於應對兩個月來第四波Delta病毒引發的疫情升溫，即使目前正值旅遊旺季，當局仍因兩起無症狀感染病例，在本周封鎖新疆省一縣。香港迄今成功遏制本土感染，但也明確表示，全球金融重鎮的地位，重要性比不上與中國的連結和「清零」共同目標。

冬季將至，將讓中國的清零任務更形艱鉅，因為冬季環境更適合病毒傳播；另外，三個月後中國將舉辦冬季奧運，屆時將有來自世界各地數萬名運動選手入境。

澳洲國立大學（ANU）醫學院的傳染病醫師柯里諾教授（Peter Collignon）表示：「就中長期而言，病毒清零是無法持續的政策，Delta變種病毒已顯示，清零幾乎不可能實現，中國很難在這個冬季做到清零。」

中國 變種病毒 澳洲

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