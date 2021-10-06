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聯準會官員涉內線交易 華倫籲證交會調查

編譯洪毅／綜合5日電
聯準會官員涉入內線交易疑雲，副主席克拉瑞達(如圖)等三名官員被指違反聯準會內部規章甚至內線交易有關法律。（路透）
聯準會官員涉入內線交易疑雲，副主席克拉瑞達(如圖)等三名官員被指違反聯準會內部規章甚至內線交易有關法律。（路透）

聯準會官員涉入內線交易疑雲；聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)4日致信證券交易委員會(SEC)，呼籲應該深入調查副主席克拉瑞達(Richard Clarida)等三名聯準會官員「道德上有問題」行為，是否已違反聯準會內部規章甚至內線交易有關法律。

國家廣播公司商業頻道(CNBC)報導，華倫在致SEC主席蓋斯勒(Gary Gensler)的信中，點名克拉瑞達及前達拉斯聯邦準備銀行(Dallas Fed)卡普蘭(Robert Kaplan)、前波士頓聯邦準備銀行(Boston Fed)行長羅森格倫(Eric Rosengren)三人是否進行過「道德上有問題」的交易。

華倫在信中表示，這些官員能夠掌握不公開的市場資訊，手握決策權威，對市場及經濟有無比巨大的影響力，但同時也在進行「有問題」的市場操作，在「道德或財務上」實在「沒有可以辯白的地方」，SEC應該調查這些行為是否已觸犯內線交易的相關規範。

去年3月因為新冠疫情恐慌衝擊，以股市為首、幾乎所有金融資產都暴跌，後來在聯準會等機構強力支持下，股票等資產反彈；但在近日卻傳出，多名聯準會官員大舉進行股票操作，其中卡普蘭去年的交易規模達到數百萬元，羅森格倫則進行房地產交易，兩名官員在近日雙雙求去。

至於克拉瑞達則在去年2月時，將他購買的債券型基金轉為指數型基金；聯準會表示，他的交易是在聯準會救市的決策制定出來就已做出，是預先做好的決定，且交易對外公開。

不過Axios的報導則說，兩名官員交易著因他們制定的政策而價值上揚的資產，導致雙雙辭職，在聯準會史上前所未聞，可謂「世界上最具影響力的機構之一的罕見醜聞」。

聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)9月時表示，當前的內部規章恐怕「無法有效約束」官員的交易，上周又在國會聽證上暗示，或許規章沒有問題，而是這些官員真的違反有關規定。

聯準會發言人4日表示，聯準會上周就已與理事會督察長討論，對這些官員發起獨立調查，確定其是否違反規章或觸法。

聯準會 華倫 股票

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