鮑爾是否留任聯準會主席？面臨進步派反對+操守醜聞

共和黨籍聯邦準備理事會(Fed)主席鮑爾（如圖）四年任期將滿，但民主黨籍聯邦參議員華倫公開反對鮑爾連任，指他是一名「失敗的聯會主席」。（歐新社）

由前總統川普任命、於2018年就任的共和黨籍聯邦準備理事會(Fed)主席鮑爾 (Jerome Powell)的四年任期將滿，拜登總統正考慮是否再度任命鮑爾；迄今國會多數民主黨 籍議員均不反對鮑爾連任，白宮5日甚至稱「總統對鮑爾充滿信心。」

然而，受達拉斯與波士頓兩地聯準銀行總裁卡普蘭(Robert Kaplan)及羅森格倫(Eric Rosengren)涉嫌內線炒股案影響，民主黨籍聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)公開反對鮑爾連任，指他是一名「失敗的聯會主席」。

華倫說：「在處理公眾對於聯準會 的信心危機時，鮑爾的反應明顯拖沓；美國不需要一個不關心、不在乎自己下屬在做什麼事的人來擔任聯準會主席。」

批評人士還指出，鮑爾任內對銀行監管不力，使銀行從事更多高風險的投資，一旦經濟環境出現任何「意外」，美國經濟難以承受；因此，重新任命鮑爾任聯準會主席，無異於默許這種置經濟安全於風險的銀行監管模式。

另外，經濟立場比鮑爾更「右」的聯準會副主席奎爾斯(Randal Quarles)，也是民主黨人不認同鮑爾續任主席的原因之一；除了因為鮑爾的「放任銀行」政策多出於奎爾斯的意見外，也因為兩人政治關係親密，一旦鮑爾續任，將讓奎爾斯成為下一任聯準會主席的可能性大增，如此一來，聯準會絕大多數委員都是共和黨出身，此一結果自不樂見於左派。

由於目前拜登政府的施政重心在於盡快通過總額3兆5000億元預算案，聯準會主席任命案不是當前的政治焦點；不過，由於除鮑爾外，聯準會多位委員的任期亦將屆，再加上目前缺工數量仍達數百萬，導致嚴重通貨膨脹，因此政府有盡速任命的壓力，否則可能導致聯準會空轉。