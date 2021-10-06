我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

臉書缺德？吹哨者的國會證詞與「屠龍諫言」大戰

垂死的科技哥吉拉？紐時：臉書面臨生存保衛戰

鮑爾是否留任聯準會主席？面臨進步派反對+操守醜聞

編譯柯立偉／綜合5日電
共和黨籍聯邦準備理事會(Fed)主席鮑爾（如圖）四年任期將滿，但民主黨籍聯邦參議員華倫公開反對鮑爾連任，指他是一名「失敗的聯會主席」。（歐新社）
共和黨籍聯邦準備理事會(Fed)主席鮑爾（如圖）四年任期將滿，但民主黨籍聯邦參議員華倫公開反對鮑爾連任，指他是一名「失敗的聯會主席」。（歐新社）

由前總統川普任命、於2018年就任的共和黨籍聯邦準備理事會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)的四年任期將滿，拜登總統正考慮是否再度任命鮑爾；迄今國會多數民主黨籍議員均不反對鮑爾連任，白宮5日甚至稱「總統對鮑爾充滿信心。」

然而，受達拉斯與波士頓兩地聯準銀行總裁卡普蘭(Robert Kaplan)及羅森格倫(Eric Rosengren)涉嫌內線炒股案影響，民主黨籍聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)公開反對鮑爾連任，指他是一名「失敗的聯會主席」。

華倫說：「在處理公眾對於聯準會的信心危機時，鮑爾的反應明顯拖沓；美國不需要一個不關心、不在乎自己下屬在做什麼事的人來擔任聯準會主席。」

批評人士還指出，鮑爾任內對銀行監管不力，使銀行從事更多高風險的投資，一旦經濟環境出現任何「意外」，美國經濟難以承受；因此，重新任命鮑爾任聯準會主席，無異於默許這種置經濟安全於風險的銀行監管模式。

另外，經濟立場比鮑爾更「右」的聯準會副主席奎爾斯(Randal Quarles)，也是民主黨人不認同鮑爾續任主席的原因之一；除了因為鮑爾的「放任銀行」政策多出於奎爾斯的意見外，也因為兩人政治關係親密，一旦鮑爾續任，將讓奎爾斯成為下一任聯準會主席的可能性大增，如此一來，聯準會絕大多數委員都是共和黨出身，此一結果自不樂見於左派。

由於目前拜登政府的施政重心在於盡快通過總額3兆5000億元預算案，聯準會主席任命案不是當前的政治焦點；不過，由於除鮑爾外，聯準會多位委員的任期亦將屆，再加上目前缺工數量仍達數百萬，導致嚴重通貨膨脹，因此政府有盡速任命的壓力，否則可能導致聯準會空轉。

鮑爾 聯準會 民主黨

上一則

細究臉書演算法效應 兩黨議員提案增訂青少年安全條款

下一則

諾貝爾物理獎 美德義3學者共享 研究「複雜系統」

延伸閱讀

拜登「談判大師」幻滅？紐郵：調升債限將向共和黨低頭

拜登「談判大師」幻滅？紐郵：調升債限將向共和黨低頭
拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」

拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」
拜登政府修改禁令 允提供轉介墮胎的診所獲補助

拜登政府修改禁令 允提供轉介墮胎的診所獲補助
鮑爾：通膨持續 明年才緩解

鮑爾：通膨持續 明年才緩解

熱門新聞

美國財政部長葉倫警告國會，若不能在10月18日之前調高或者暫時凍結舉債上限，財政部將用盡資源無法償債。 路透

政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出

2021-09-28 23:37
美國總統拜登。（路透）

拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」

2021-10-05 20:37
美國與中國就在美上市中國企業審計權之爭無解，200多家中國企業由美國各證交所摘牌進入倒數階段，分析人士認為此舉將加速美中經濟脫鉤。（路透）

證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤

2021-10-03 09:46
一名逃到歐洲的前新疆公安，披露中國對維族採取「系統性酷刑」。(擷自CNN影片)

中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族

2021-10-05 10:48
《潘朵拉文件》曝光了超過330名最富有的「國際政商名流」，是如何透過離岸金融與海外空殼帳戶。左圖為梁振英，右圖為傳說中的普亭私生女。（美聯社、取材自Instagram）

見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳

2021-10-04 08:05
國稅局(IRS)1日提醒美國公民、稅法定義居民和任何境內法人實體，提交《國外銀行和金融帳戶報告》(FBAR) 的延期截止日為今年10月15日。(美聯社)

IRS：報告國外銀行和金融帳戶10月15日截止

2021-10-01 15:33

超人氣

更多 >
拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」

拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」
中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族

中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族
華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看

華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看
不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅

不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅
時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺

時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺