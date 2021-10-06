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聯邦參議員華倫點名5大會計公司 觸「旋轉門」問題

記者顏伶如／綜合報導
民主黨聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)已向全美規模最大五家會計公司要求資料。（路透）
民主黨聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)已向全美規模最大五家會計公司要求資料。（路透）

紐約時報披露大型跨國會計事務所巧妙運用政府內部人脈關係，讓有利客戶的稅務規定得以制定之後，民主黨聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)及聯邦眾議員賈亞帕(Pramila Jayapal)已向全美規模最大五家會計公司要求資料，以釐清會計公司財務部門與財政部高層官員職位之間，是否涉及公務員離職後利益迴避的「旋轉門」(revolving door)條款問題。

紐時報導，至少有35個案例為大型會計事務所出身的員工，離職之後加入財政部稅務政策辦公室或出任其他政府職務，擔任公職經過一段期間後，再度回鍋同一家會計事務所；這些案例中，近半數員工在再度回到會計事務所之後，都獲得升遷成為合夥人，意味著薪資幾乎翻倍。

華倫與賈亞帕5日發函給資誠國際(PwC) 、安永(EY)、德勤(Deloitte)、稅務顧問機構RSM、安侯建業(KPMG)等五家會計公司，信中寫道這幾家會計公司「濫用公共信任，對於界定公職與私人營利機構關係的對旋轉門條款大占便宜」。

信中要求會計事務所提供如何在政府部門安插人事的細節，包括有多少會計事務所出身的律師短暫出任公職之後又回到原公司，並要求會計事務所提供相關人員出任公職之前與之後的事務所客戶名單，相關人員短暫出任公職之前與之後的薪酬待遇，以及相關人員曾出任公職之後是否得以保有原本的服務客戶。

華倫與賈亞帕在信中寫道，根據她們在2020年聯合提出的參院草案，將針對公務員道德操守加強管控，具體措施包括要求對遊說工具提供更大規模的申報，在政府機關服務之後轉任私人企業的限制也將從嚴處理。

信中寫道：「我們提出的法案將讓你們這種大型會計事務所與聯邦政府之間的旋轉門因此關閉，以確保我們的政府官員是真正為人民服務，而不是為最有錢的企業與他們的客戶工作。」

華倫 財政部 紐約時報

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