曼欽鬆口2.2兆預算案 民主黨歧見縮小 債限今程序投票

拜登總統基建案與總預算案在國會推動停滯，卡在中間派聯邦參議員曼欽。目前傳出曼欽鬆口，對3.5兆預算案刪減幅度可考慮縮小。(美聯社)

白宮與民主黨 國會議員近日私下多所會商，顯見對拜登 總統預算 案的歧見開始縮小，卡住預算案的中間派參議員曼欽已鬆口，對預算規模在1.9兆至2.2兆元持開放態度；此外，面臨國債倒債風險愈來愈大，民主黨有意立法，讓調升債限不受「費力把事拖」(filibuster)規矩所限制，參院多數黨領袖舒默表示決定6日將就債限進行程序投票。

華盛頓郵報5日報導，拜登總統4日與十來名同黨國會議員舉行視訊會議，建議預算案規模在1.9兆到2.2兆元之間，比原提的3.5兆元減少許多。

知情人士表示，原本同樣不願讓步的國會進步派黨團領袖賈亞帕(Pramila Jayapal)回應以預算在2.5兆到2.9兆元之間才可支付重要施政，雖然她所提的數目與拜登仍有差距，但足以代表過去一周，民主黨的歧見已經縮小。

儘管民主黨中間派如曼欽及席納瑪兩位參議員是否同意預算案在拜登所提區間，目前猶不明朗，但拜登近日頻與兩人接觸，暗示自己對兩人的底牌心裡有數。

原本強硬主張預算案規模上限為1.5兆元的曼欽5日表示，現在自己不排除一切可能，但自己的底線在民主黨要有謀有略，做正確的事，基本上不為當前國事如麻再添亂；國會山莊報(The Hill)指出，曼欽的態度已小有轉變。

為拜登總統基建案與總預算案在參院護航推動的參院多數黨領袖舒默，5日在國會對媒體表示，6日參院要表決提高國家舉債上限一案，如果未及時通過，將造成財政災難。(美聯社)

另外，拜登總統5日表示，面對國債倒債危機，民主黨參議員可能要讓參院議事規矩開特例，不必共和黨幫忙，就調升政府舉債權限。

民主黨本想完全廢除費力把事拖，但曼欽及席納瑪兩席反對，民主黨於是票數不足，無法如願；但幾位民主黨參議員透露，目前考慮純就調升債限一事，不受費力把事拖規矩羈絆。

舒默5日表示，就調升債限一事，將排除費力把事拖規矩，「國家可沒餘裕，被那種故意拖長、危險還繞來繞去的規矩所拖累」。

舒默警告說，美國快要達到舉債上限，非常危險，國債有倒債之虞；他在參院議場表示，6日將對費力把事拖不適用於調升債限一案，進行程序投票；照估計投票不會過關，原因在願意支持民主黨的共和黨參議員不到10人。

共和黨參院領袖麥康諾表示，他支持調升債限，但該由民主黨透過預算協商方式獨力為之。