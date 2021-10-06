「調高債限」經驗豐富 麥康諾這次葫蘆裡賣啥藥？

參院少數黨領袖麥康諾，議事經驗豐富，老謀深算，對目前民主黨內分歧亂象，他5日在參院對媒體表示決不會配合民主黨施政計畫。(美聯社)

2006年3月，美國面臨政府債務違約危機時，身為參院共和黨 團第二號人物的聯邦參議員麥康諾 (Mitch McConnell)私下透露消息讓布希(George W. Bush)總統執政的白宮知道，距離提高舉債上限表決，只差兩票就能過關。紐約時報報導，當時的白宮幕僚長卡德(Andrew Card)於是忙著打電話交涉，結果說服兩位民主黨參議員同意倒戈幫忙投票。

然而，卡德所作所為卻根本不是麥康諾想要的，麥康諾真正目的是憑藉鞏固共和黨票數提高債限，逼迫布希政府付出代價，對於其他某些議題做出讓步。報導指出，麥康諾對卡德發飆怒斥：「我才不需要你那幾張該死的票。」後來發展是，麥康諾僅僅憑著共和黨參議員的票數，就完成提高債限的任務。

當年為調高債限投下反對票的參議員，包括了德拉瓦州聯邦參議員拜登以及伊利諾州聯邦參議員歐巴馬。

報導指出，卡德從來不知道當時麥康諾舞劍，意圖到底為何。但卡德透過親身經驗學到教訓：麥康諾長久以來擅長利用政府需要提高債限的時間點，做為謀求政策利益的政治操作槓桿，這套手法其實兩黨國會領袖都曾運用。

如今，另一次國債違約風暴恐將於兩周後上演，麥康諾葫蘆裡賣什麼藥，外界仍然霧裡看花。麥康諾4日致函拜登總統寫道：「我們並沒有提出要求清單。」

紐時分析，麥康諾這回目的似乎是想引爆民主黨內部互鬥，而他自己與其他共和黨同僚則在一旁隔岸觀火，隔絕於可能讓共和黨陣營出現意見分歧的議題之外。

參院預算委員會成員、民主黨馬里蘭州聯邦參議員范霍倫(Chris Van Hollen)說，麥康諾一心一意追求目標，就是在2022年期中選舉贏回參院掌控權。范霍倫分析，對麥康諾來說，這個目標意味著「無所不用其極運用手邊資源扯拜登後腿，就算傷害國家利益也在所不惜」。

紐時指出，另一項可能因素為，麥康諾無法有效掌握共和黨團成員的投票動向，因此不願鋌而走險，以免惹怒共和黨基本盤。