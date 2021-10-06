財長、證交會齊警告：倒債將經濟衰退、市場崩盤

財政部長葉倫在國會作證時，警告如國會不及時提高國家舉債上限，將帶來經濟大衰退，後果嚴重。(Getty Images)

財政部長葉倫 5日再度警告，兩周內國會若不提高債限，導致美國 政府違背債約， 美國將陷入衰退；證劵交易委員會主席詹斯勒(Gary Gensler)也警告，美國若倒債，將引發金融市場崩盤。

華府和華爾街兩大財金要角同時發出警告，深恐國會在18日前不設法提高債限的話，史上第一次倒債的衝擊，難以預測。

葉倫接受CNBC訪問時說，如果美國政府落到付不出該付的錢、該付的帳單，那將是「一大災難」，「我充分預期，會造成經濟衰退。」

美國財政的債限7月底就已用盡，現在靠「緊急非常措施」籌錢挪款，不靠發行新債來支應。財政部說，這個辦法，最多也只能用到10月中；葉倫確切指出，18日就是「截止日。」

經濟學界指出，國會到那天仍無法完成提高債限的立法程序的話，葉倫所謂的災難包括利率上漲、市場對美國的付款能力喪失信心、超過5000萬名年長者領不到社會安全支票，連美軍薪俸都可能要延期支付。

持有美國國債的外國政府可能會減持，美元會貶值，中國可能趁機攻佔美元作為全球各國儲備貨幣的領頭羊地位。

葉倫說，美國的政府債券向來是全球最安全的資產，美元得以保持頭號儲備貨幣的地位，部分原因在此，如果因為不能及時支付該付的帳，引發全球疑慮，那「真會產生災難性的後果。」

證劵交易委員會主席詹斯勒在眾院財政委員會上表示，國會再不動作，所有倚賴美國國債的銀行交易、抵押貸款、汽車貸款和其他金融商品市場都會陷入不確定，「有可能整個系統崩盤。」(美聯社)

詹斯勒也在眾院 財政委員會上表示，國會再不動作，所有倚賴美國國債的銀行交易、抵押貸款、汽車貸款和其他金融商品市場都會陷入不確定，「有可能整個系統崩盤。」

國會兩黨議員都體認到美國倒債的嚴重性，參院本周即將針對眾院通過的暫停債限到明年期中選舉的法案投票表決，但共和黨揚言反對；拜登總統責怪共和黨參院領袖麥康諾阻擋立法。