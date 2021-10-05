共和黨阻提高債限 拜登怒了：別把經濟當俄羅斯輪盤耍
拜登總統4日對共和黨籍聯邦參議員喊話，要求「不要擋路」，應該同意讓民主黨暫時凍結政府舉債上限，好讓聯邦政府能夠繼續運作，避開恐將衍生危險後果的政府債務違約；不過，參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)依舊不埋單，拒絕配合民主黨提議。
拜登喊話別擋路 讓政府做好分內事
「我們應該停止把美國經濟當成俄羅斯輪盤玩耍的遊戲。」 拜登4日在白宮發表談話說：「共和黨人應該讓我們做好我們的分內職責；總之就是不要擋路。如果你們不想幫忙拯救國家，就閃到一邊去，不要毀了國家。」
美國國債累計已達28.4兆，超過現行規範的28.4兆上限；除非國會同意調高聯邦舉債上限，否則到了10月18日期限，政府運作預算即將用罄；眾院已經通過暫停舉債上限的法案，但由於麥康諾出手阻撓，參院民主黨團不得不改循較為繁瑣且耗時更久的程序，隨著18日期限逐漸逼近，民主黨已經沒有犯錯空間。
雖然拜登與麥康諾都曾保證，美國一定會避免債務違約的下場，但兩黨互鬥、政治角力不斷，則讓美國經濟面臨崩盤危機。
麥康諾稱若一黨治國 就自己想辦法
麥康諾對於拜登的要求則不為所動，4日在國會回應說道：「我建議我們的民主黨國會同僚，自己想辦法。」
麥康諾4日致函拜登指出：「我們並沒有提出要求清單。過去兩個半月以來，我們只是單純提出警告說，既然民主黨想要一黨執政，就應該自行解決舉債上限問題才是。」
麥康諾信中同時寫道，拜登應該靠著參院多數黨領袖舒默(Charles Schumer)與眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)，推動民主黨國會議員完成調高政府舉債上限。
信中寫道：「謹在此恭敬地建議，如今已到了您應該直接與民主黨國會領袖討論此一問題的時候。」
財政部長葉倫(Janet Yellen)日前指出，國會如果再不行動，美國恐將出現歷史上的首次政府債務違約。
另一方面，舒默4日對民主黨國會議員發函寫道，國會必須在本周結束之前調高國債上限，但信中並未提到具體細節。
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