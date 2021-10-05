搶救拜登施政構想 民主黨嫌隙擴大 3方互不信任

國會就提高債限案吵成一團，不但兩黨意見不一致；連民主黨中間派與進步派也互不相讓。(美聯社)

民主黨 本周最重要行動，將搶救拜登 總統的施政構想，但目前黨內很多自由派已不信任中間派，中間派也不信任黨內高層及白宮，而白宮則沒幾人信任參院；民主黨更大挑戰在於能否重拾信任，團結讓基礎建設案及預算 案立法成功，今年才算向選民交差、履行承諾，而邁向2022年艱困的期中選舉。

華盛頓郵報報導，目前態勢很明顯，民主黨自由派及中間兩派為了如何通過基建案及預算案嫌隙擴大；眾議員威爾契(Peter Welch)對此示警說，除非全黨能讓兩案都過關，不然沒人可自稱是贏家，一定要立法成功，希望兩派都搞清楚。

引爆兩派最新嫌隙的原因，在自由派威脅要先制定好預算案，不然不讓基建案過關，於是眾院民主黨高層在拜登支持下，撤回原訂1日在眾院進行的基建案投票；參眾兩院中間派不滿基建案表決煞車，譴責自由派不肯讓基建案過關。

預算案在參院過關具關鍵票的參議員席納瑪聲明指出，誠心協商要以信任為前提，過去一年之間，黨內高層的保證都自相衝突，無法信守，有時還佯做黨內並沒有意見不合；基建案投票遭到取消更進一步損傷兩派信任。

拜登預算案原訂支出3.5兆元，但席納瑪及參議員曼欽堅持規模必須縮小；但要維持多少預算，自由派還在爭論之中，他們把那兩名同黨參議員視為最大障礙，害他們無法推動施政理想。

參院兩黨早在8月上旬便通過金額1.2兆元基建案，該案在眾院也廣受歡迎，但自由派6月起便堅持要等預算案都獲同意，才放基建案過關，原因是害怕中間派沒那麼支持範圍較廣的預算案，參眾兩院黨高層也支持兩案並進。

中間派極力斡旋之下，波洛西曾允諾讓基建案先行表決，但自由派再度杯葛，1日的表決又告取消，目前中間派透過領袖之一、眾議員葛賽莫(Josh Gottheimer)放話，認為波洛西屈服於自由派的「毀滅式」戰術，所以不再獲他們信任。

但中間派也承認，雖不同意拜登要讓基建案和預算案共同過關的做法，但民主黨唯有團結一致，才能繼續前行；但令人懷疑的是，要如何讓兩派再取得信任並團結？