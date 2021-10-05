我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FDA前局長：Delta在美肆虐近尾聲 全球趨緩還要等

搶救拜登施政構想 民主黨嫌隙擴大 3方互不信任

編譯潘勛／綜合4日電
國會就提高債限案吵成一團，不但兩黨意見不一致；連民主黨中間派與進步派也互不相讓。(美聯社)
國會就提高債限案吵成一團，不但兩黨意見不一致；連民主黨中間派與進步派也互不相讓。(美聯社)

民主黨本周最重要行動，將搶救拜登總統的施政構想，但目前黨內很多自由派已不信任中間派，中間派也不信任黨內高層及白宮，而白宮則沒幾人信任參院；民主黨更大挑戰在於能否重拾信任，團結讓基礎建設案及預算案立法成功，今年才算向選民交差、履行承諾，而邁向2022年艱困的期中選舉。

華盛頓郵報報導，目前態勢很明顯，民主黨自由派及中間兩派為了如何通過基建案及預算案嫌隙擴大；眾議員威爾契(Peter Welch)對此示警說，除非全黨能讓兩案都過關，不然沒人可自稱是贏家，一定要立法成功，希望兩派都搞清楚。

引爆兩派最新嫌隙的原因，在自由派威脅要先制定好預算案，不然不讓基建案過關，於是眾院民主黨高層在拜登支持下，撤回原訂1日在眾院進行的基建案投票；參眾兩院中間派不滿基建案表決煞車，譴責自由派不肯讓基建案過關。

預算案在參院過關具關鍵票的參議員席納瑪聲明指出，誠心協商要以信任為前提，過去一年之間，黨內高層的保證都自相衝突，無法信守，有時還佯做黨內並沒有意見不合；基建案投票遭到取消更進一步損傷兩派信任。

拜登預算案原訂支出3.5兆元，但席納瑪及參議員曼欽堅持規模必須縮小；但要維持多少預算，自由派還在爭論之中，他們把那兩名同黨參議員視為最大障礙，害他們無法推動施政理想。

參院兩黨早在8月上旬便通過金額1.2兆元基建案，該案在眾院也廣受歡迎，但自由派6月起便堅持要等預算案都獲同意，才放基建案過關，原因是害怕中間派沒那麼支持範圍較廣的預算案，參眾兩院黨高層也支持兩案並進。

中間派極力斡旋之下，波洛西曾允諾讓基建案先行表決，但自由派再度杯葛，1日的表決又告取消，目前中間派透過領袖之一、眾議員葛賽莫(Josh Gottheimer)放話，認為波洛西屈服於自由派的「毀滅式」戰術，所以不再獲他們信任。

但中間派也承認，雖不同意拜登要讓基建案和預算案共同過關的做法，但民主黨唯有團結一致，才能繼續前行；但令人懷疑的是，要如何讓兩派再取得信任並團結？

預算 民主黨 拜登

上一則

民主黨內戰 黨外也在戰 商界團體下廣告「力挺中間派」

下一則

解放軍機頻擾台 1天56架創新高 美：停止施壓

延伸閱讀

「抗疫領袖」國家衛生研究院院長柯林斯 年底將辭職

「抗疫領袖」國家衛生研究院院長柯林斯 年底將辭職
新日相岸田熱線拜登 確認美日安保適用釣魚台

新日相岸田熱線拜登 確認美日安保適用釣魚台
無意加深對中貿易緊張 戴琪將再與劉鶴對話

無意加深對中貿易緊張 戴琪將再與劉鶴對話
國會暴動入侵波洛西辦公室順手牽羊 母子檔同遭起訴

國會暴動入侵波洛西辦公室順手牽羊 母子檔同遭起訴

熱門新聞

美國財政部長葉倫警告國會，若不能在10月18日之前調高或者暫時凍結舉債上限，財政部將用盡資源無法償債。 路透

政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出

2021-09-28 23:37
美國與中國就在美上市中國企業審計權之爭無解，200多家中國企業由美國各證交所摘牌進入倒數階段，分析人士認為此舉將加速美中經濟脫鉤。（路透）

證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤

2021-10-03 09:46
國稅局(IRS)1日提醒美國公民、稅法定義居民和任何境內法人實體，提交《國外銀行和金融帳戶報告》(FBAR) 的延期截止日為今年10月15日。(美聯社)

IRS：報告國外銀行和金融帳戶10月15日截止

2021-10-01 15:33
美國新冠疫情病歿人數在上個月20日超過西班牙流感的紀錄後，1日突破70萬大關。圖為在華盛頓紀念碑旁的一個展覽，紀念美國爆發新冠疫情以來的死難者。（路透）

新冠口服藥 讓住院死亡率減半...治療更快、費用更低 終結疫情現曙光

2021-10-02 02:30
《潘朵拉文件》曝光了超過330名最富有的「國際政商名流」，是如何透過離岸金融與海外空殼帳戶。左圖為梁振英，右圖為傳說中的普亭私生女。（美聯社、取材自Instagram）

見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳

2021-10-04 08:05
美國貿易代表戴琪。 路透

CNBC：美貿易代表戴琪 將宣告中國未遵守貿易協議

2021-10-02 07:59

超人氣

更多 >
留學生檢測：美國人這麼溫柔？ 華人返鄉戳鼻：像撒了辣椒麵

留學生檢測：美國人這麼溫柔？ 華人返鄉戳鼻：像撒了辣椒麵

前白宮助理「螢幕惡女」：川普健康狀況恐無法再戰2024

前白宮助理「螢幕惡女」：川普健康狀況恐無法再戰2024
見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳

見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳
影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵

影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵
「潘朵拉文件」揭海外避稅 河南美女代表馮琪雅上榜

「潘朵拉文件」揭海外避稅 河南美女代表馮琪雅上榜