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FDA前局長：Delta在美肆虐近尾聲 全球趨緩還要等

民主黨內戰 黨外也在戰 商界團體下廣告「力挺中間派」

編譯陳韻涵／綜合4日電

民主黨中間派國會議員努力阻止或刪減拜登總統雄心的3.5兆元社會安全網與氣候法案之際，各州及地區出現許多讚頌中間派議員的廣告，這些廣告主要由商業遊說團體贊助，凸顯民主黨內外對鉅額法案的拉鋸。

其中一個廣告形容領導阻止法案的亞利桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)為「獨立的聲音」，另一則廣告則稱俄勒岡州聯邦眾議員施拉德(Kurt Schrader)努力推動「拜登-施拉德」議程，但他反對拜登法案的關鍵內容；另有廣告指紐約州聯邦眾議員萊斯(Kathleen Rice)爭取健康照護與經濟，但她主張削減拜登的提案。

紐約時報指出，這些廣告都由製藥產業和企業利益團體出資，致力遊說改變或取消拜登的計畫。

在民主黨努力實現拜登的提案之際，商業團體則驅策反動勢力，反對對富人和企業徵稅、擴大聯邦醫療保險(Medicare)涵蓋牙醫和眼科等，以及削減碳排放的稅務與規費。

實體遊說活動受新冠肺炎防疫限制影響，規模大不如前，但遊說活動仍透過個別會議、視訊通話、募款活動及廣播等方式，如火如荼進行。

非營利的政治資金監管組織「公開秘密」(Open Secrets)統計，逾4000名說客針對預算和開支計畫發動攻勢，十大產業今年在遊說方面已花費7億元。

受加稅法案影響的「美國商會」今年已花3000萬元遊說廢除此法案，製藥產業則花費逾1500萬元對抗降低藥價。

支持拜登提案的「重建美好聯盟」(Building Back Better Coalition)本月花費近700萬元打廣告，內容包括「執行長和大藥廠對選民說謊」。

環保選民聯盟(League of Conservation Voters)本月耗資670萬元呼籲眾院在2030年前減半碳排放，揚言不再贊助未支持此案的議員。

參院預算委員會主席、民主黨自由派大將桑德斯(Bernie Sanders)說：「在我們努力通過惠及勞工家庭的空前法案之際，也看到既得利益團體想擊潰我們的空前遊說程度。」

拜登 民主黨 聯邦醫療保險

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