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FDA前局長：Delta在美肆虐近尾聲 全球趨緩還要等

影／示威者包圍席納瑪「追到廁所」要求無證移民合法化

記者顏伶如／綜合報導
亞利桑納州民主黨參議員席納瑪因不支持拜登3 .5 兆元預算案，遭人貼身示威。(美聯社)
亞利桑納州民主黨參議員席納瑪因不支持拜登3 .5 兆元預算案，遭人貼身示威。(美聯社)

民主黨中間派指標人物、聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)3日在亞利桑納州立大學遭到一群抗議人士包圍，並要求她支持3.5兆元基礎建設法案，以及協助無證移民獲得身分合法化管道；其中一名女性「夢想生」甚至拿著手機近距離從教室開始緊緊跟隨席納瑪進入廁所。

拜登預算案原訂支出3.5兆元，但席納瑪及西維吉尼亞州參議員曼欽堅持規模必須縮小，影響預算案通過；席納瑪為亞利桑納州立大學社會工作學院的講師，3日在亞利桑納州立大學教室外，突然被一群抗議人士包圍，場面尷尬。

倡議組織「為亞利桑納州改革聯結生活」(LUCHA)推特帳號，3日上午發布一段抗議女子跟隨席納瑪進入廁所的一分多鐘短片，短短一天已突破530萬瀏覽人次。

LUCHA組織指出，該女子是「童年抵美暫緩遣返」(DACA)的受惠者。

數名抗議人士要求席納瑪，支持規模3.5兆元基建案以及拜登總統「重建美好未來」(Build Back Better)施政計畫。

自稱名叫「布蘭卡」(Blanca)的抗議女子對席納瑪說，應該協助無證移民取得身分合法化途徑。

該女子說，自己是在三歲被帶到美國，祖父母卻因為亞利桑納州推出SB-1070法案，雙雙遭到遣返，「我會到這裡來，是因為我堅信我們必須提供入籍管道。」

亞利桑納州2010年推出號稱美國最嚴厲的反非法移民法案，以種族分類(racial profiling)鎖定並取締無證移民。

LUCHA組織上傳的推特短片畫面顯示，穿著無袖橫條紋長洋裝的席納瑪並未回覆抗議人士訴求，進入廁所停留數分鐘，後來出來洗手。

LUCHA組織3日下午另一則推特發文則寫道，如果席納瑪願意與支持她當選參議員的社區民眾見面討論，「我們就不必跑到鳳凰城採取這種衝突手段」。

推文中寫道，席納瑪變得「完全無法接近」(the communities)，「我們對政治遊戲已經感到厭煩，不要再玩弄我們的人生了」。

共和黨籍佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)3日轉發LUCHA組織的推特影片，但加註關鍵字「遣返布蘭卡」(#DeportBlanca)。

亞利桑納州 非法移民 推特

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