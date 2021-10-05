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阿富汗撤軍混亂 華郵：川普原想「趁勢」宣布選總統

記者張聲肇 ／綜合報導
前總統川普。（路透）
前總統川普。（路透）

華盛頓郵報4日報導，前總統川普8月見阿富汗撤軍混亂，本想立即宣布2024年再戰白宮，但顧問群認為反會讓川普成為民主黨期中選舉的攻擊目標，也會影響剛剛成立的募款團隊班底，勸他稍安勿躁。

三名匿名人士透露，川普顧問認為，如果民主黨拿「川普重出江湖」當話題，明年期中選舉支持者投票率會提高，進而影響共和黨奪回國會主導權，對川普2024年參選大計造成不良影響；如果他不是共和黨共主，選出更多挺川派國會議員的機會，反而更大。

顧問勸川普勿過早宣布參選的另一理由是，以民間人士宣布參選的資格，爭取不到對等的電視曝光時間，也不利長期作戰。

在顧問勸阻下，川普暫時按耐住性子，但表現出彷彿就是2024年共和黨提名人一般；根據前白宮顧問凱莉安‧康威(Kellyanne Conway)的說法，「川普暗中要2004年的群雄別亂動，他還沒決定之前，大家都不准有大動作。」

曾任川普2016年競選總幹事的康威說，川普看著拜登政府諸多施政出錯的地方，急得不得了，2024年參選問題從「意圖」轉為「緊急」。

川普重施故技，到處舉辦造勢大會，這個周末就要到愛阿華州辦一個，也積極進行網路募款；對一位前總統而言，這是前所未見的操作。

川普在9月11日回答媒體是否再戰2024年時說：「從荒謬至極的選舉經費法的觀點看，我還不能講。不過，就這麼說吧，我認為你們會感到很高興。」

川普在私底下，很清楚的表明，他很注意每一個有本事和他搶共和黨提名的潛在對手的一舉一動；根據親信的說法，如果川普宣布參選，這些潛在對手沒半個會參選，眼下的川普，也看不到任何人足以威脅他的人。

顧問說，川普也曾問起佛州州長德桑提斯和前副總統潘斯的動向，但川普認為，這兩人不敢和他爭共和黨提名。

川普 共和黨 提名

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