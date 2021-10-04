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發現溫度和觸感的受體 美2學者獲諾貝爾醫學獎

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諾貝爾生醫獎給「感知」學者 專家：有助止痛藥物開發

記者楊雅棠、邱宜君／台北報導
諾貝爾醫學獎揭曉，由美國學者朱利葉斯（David Julius）和帕塔普蒂安（Ardem Patapoutian）因「發現溫度和觸感的受體」獲獎。 美聯社
諾貝爾醫學獎揭曉，由美國學者朱利葉斯（David Julius）和帕塔普蒂安（Ardem Patapoutian）因「發現溫度和觸感的受體」獲獎。 美聯社

諾貝爾生醫獎揭曉，由美國學者朱利葉斯（David Julius）和帕塔普蒂安（Ardem Patapoutian）因「發現溫度和觸感的受體」獲獎。台灣陽明交大生科院院長暨神經科學研究所教授連正章表示，這兩位學者一輩子都在做本體感覺離子通道相關的研究，而這些研究對於止痛藥物開發有莫大助益。

連正章表示，感覺神經末梢的獨特離子通道，跟日常生活感知溫度、痛覺、觸覺等有關，例如吃東西感覺到辣、走路感到疼痛等，而朱利葉斯和帕塔普蒂安一輩子都在做這一系列離子通道的研究。包括某些離子通道可感受到低溫，也可被薄荷刺激感受到沁涼；有些則會被辣椒刺激，感受到痛、辣。

這發現這些獨特的離子通道後，科學界，尤其是神經學界多年來一直將離子通道視為研究的重要環節之一。後續的研究者便針對通道相對應的感覺、如何被刺激以及結構進行研究，像是發現自然界有些化學物品會活化通道，像是辣椒、薄荷等。

尤其「疼痛」是很有商機的研究領域，連正章說，一旦知道離子通道的基因、表現和結構，藥廠也可針對這些離子通道開發阻斷通道的藥物，不論是在實驗室中以理論驗證，或是找出小分子，都可解決慢性、急性神經疼痛的問題。

朱利葉斯為美國生理學家，加利福尼亞大學舊金山分校教授，曾獲邵逸夫生命科學及醫學獎；帕塔普蒂安為黎巴嫩亞美尼亞裔美籍分子生物學家、神經科學家，任職於加利福尼亞州拉霍亞斯克里普斯研究所。

美國 諾貝爾 亞裔

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