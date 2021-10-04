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警察聯誼會爭取疫苗 很多警消寧可辭職 也要拒打

編譯柯立偉╱綜合3日電
很多警消人員拒打疫苗。（Getty Images）
很多警消人員拒打疫苗。（Getty Images）

新冠疫苗初問世之時，全美警察聯誼會(FOP)曾積極向聯邦政府請願，希望工作上常需第一線接觸大量不特定人群的警消人員能夠優先獲配疫苗，保障政府公權力能順利運作；然而時至今日，仍有大量警消人員尚未接種，甚至有人以辭職相脅，抵抗單位的強制接種令。

警察聯誼會執行董事帕斯科(James Pasco)表示，他們已盡全力為警消同仁爭取接種疫苗的機會，但同仁們如果選擇不打，他們也沒辦法。

專家指出，警察與消防人員的工作性質特殊，常常接到一通電話就需要面對人群，或進入室內不通風的空間，因此染疫機會比其他種類的公務員要高。

東北大學刑事司法與犯罪學名譽教授格林(Jack Greene)說：「有人闖紅燈，警察就要駕駛搖下車窗近距離接觸；有人報案，警察也要進入民宅觀察或取證；我實在不太懂為什麼這麼一個需要和多數人接觸的職業的從業人員，會不願意打疫苗？」

據全國執法人員紀念基金會追蹤全國各地警消人員近兩年的死亡原因，新冠肺炎去年造成全國至少182名警員喪生，是槍枝暴力和車禍死亡人數加總的兩倍之多；而今年截至目前為止，也已有133名員警染疫病歿。

然而，強令接種引起許多警消人員反抗；民主黨籍芝加哥市長萊特福特(Lori Lightfoot)之前下令所有該市公務員須接種疫苗時，就有大量公務員群起反抗，不惜以辭職威脅表達堅拒接種的決心；該市警察聯誼會主席卡坦扎拉(John Catanzara)甚至將強制接種令與納粹德國相比擬，指控政府獨裁，引起猶太族群抗議譴責。

北卡羅來納州夏樂-梅克倫堡郡(Charlotte-Mecklenburg)警局局長詹金斯(Johnny Jennings)表示，他支持打疫苗，但反對任何強制要求；他說：「比起強迫，我認為教育警察同仁打疫苗的好處，讓他們自願打疫苗更好；雖然新冠肺炎對警察同仁有毀滅性的打擊，但我們要學會保護自己。」

警察 疫苗 新冠肺炎

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