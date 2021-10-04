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新英格蘭區接種率高 麻州醫院病患卻是6月20倍

編譯柯立偉╱綜合3日電
新英格蘭區之一的羅德島州的接種率排名全國佔前，但近來受delta病毒影響，疫情再度升溫。圖為羅德島州普羅維斯頓市一家教堂上月提供苗接種服務。(美聯社)
新英格蘭區之一的羅德島州的接種率排名全國佔前，但近來受delta病毒影響，疫情再度升溫。圖為羅德島州普羅維斯頓市一家教堂上月提供苗接種服務。(美聯社)

相比於全國平均55.5%的接種率，東北部新英格蘭地區六州的新冠疫苗接種率明顯高於全國；據美聯社統計，全美接種率最高的前五個州均在此，從以69.4%排名第一名的佛蒙特州，到康乃狄克、緬因、羅德島與麻州，最低的新罕布夏州也有61.5%，排名全國第十；然而，新英格蘭地區的疫情現況不降反升，許多醫院的加護病房已經滿床，排擠醫護人力調配。

羅德島州衛生廳新冠小組執行主任麥卡錫指出，現在真正需要的目標是90%接種率。圖為...
羅德島州衛生廳新冠小組執行主任麥卡錫指出，現在真正需要的目標是90%接種率。圖為羅德島州一家教堂正在為民眾打疫苗。(美聯社)

麻州中部地區最大的醫療院所UMass Memorial Health表示，目前該院收治的新冠肺炎病患約為6月時的20倍，且加護病房已無病床可用；而緬因州自疫情爆發以來死亡人數，更在近期突破1000人。

緬因州約克醫院傳染病學醫師葛瑞琴．沃爾佩(Gretchen Volpe)表示，病例激增使患者愈來愈難得到妥善的護理照顧，她說：「協助病患轉院的醫師跟我說，必須把病患轉到更遠、尋求更多協助才能讓他們活下來。」

羅州衛生廳：需達90%接種率才行

為此，多州的官員不斷呼籲未接種的民眾接種疫苗；羅德島州衛生廳新冠小組執行主任麥卡錫(Tom McCarthy)指出，之前提倡的「70%群體免疫」目標已無實益，現在真正需要的目標是90%接種率，才能為絕大多數民眾提供保護。

緬因州長：拜託現在就去打疫苗

緬因州民主黨籍州長珍妮特．米爾斯(Janet Mills)也希望未接種的人盡速接種，她說：「我們有能力結束這一切，為了保護你和我所摯愛的人、為了讓在前線英勇抗疫的醫護人員好好休息，拜託現在就去打疫苗。」

佛蒙特州共和黨籍州長史考特(Phil Scott)，因成功在6月使第一劑疫苗覆蓋率達80%而解除佛蒙特緊急狀態令；雖然最近Delta變種病毒使疫情反轉，民主黨籍州議員漸有加強管控的聲浪，但史考特表示，不會重啟緊急狀態措施。

史考特說：「州政府呼籲民眾在學校及通風不良處戴口罩，並盡速接種疫苗，不過我們不可能一直活在緊急狀態下，因此目前沒有重新頒布的想法。」

疫苗 緬因州 疫情

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