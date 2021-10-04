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佛奇駁斥共和黨論調：移民絕非疫情惡化主因

編譯林梅婕╱綜合3日電
白宮抗疫最高顧問佛奇博士3日受訪指出，聖誕節是否可家人團聚，尚言之過早，仍要全力防疫接種。(路透)
白宮抗疫最高顧問佛奇博士3日受訪指出，聖誕節是否可家人團聚，尚言之過早，仍要全力防疫接種。(路透)

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)近來連連接受媒體專訪，表示雖然新冠肺炎疫情稍加趨緩，但聖誕節假期是否適合出遊團聚仍言之過早，並提醒民眾應持續保持警戒。另外，有關共和黨支持者一面倒認為「是移民加重疫情」的說法，佛奇也在媒體上協助澄清。

聖誕節假期出遊團聚？仍言之過早

哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對國家」( Face The Nation)主持人瑪格麗特·布倫南(Margaret Brennan)3日向佛奇問道，民眾在12月假期間要如何因應疫情，佛奇回答：「你知道的，瑪格麗特，現在一切都還太早，我們必須先讓確診數字保持在下降的趨勢，我們不能跳過幾個禮拜、甚至幾個月的時間去說會發生什麼事。」

另外一檔同樣在3日播出的有線電視新聞網(CNN)節目「國情咨文」(State of the Union)，佛奇則特地強調移民「絕非是造成新冠肺炎疫情惡化的主因」，駁斥共和黨人的論述。

超過70萬人病歿 「絕對不是外部問題」

「當你有超過70萬人死於這場疫情、還有數千萬人確診，那絕對不是外部問題，問題就在我們自己國家裡面，」佛奇說：「當然移民也可能會感染，但他們並沒有催化這一切發生，我們應該要面對現實。」

國情咨文主持人戴娜‧巴許(Dana Bash)還引用了「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)的民調，指55%的共和黨人和40%的未接種疫苗者認為，移民和遊客才是造成國內確診率居高不下的原因，共和黨人更將移民視為擴散新冠病毒的元兇。

由於前總統川普任內提出公共衛生第42條(Title 42)，聲稱美國政府在疫情下有權盡速遣返跨境移民，對此佛奇回應：「我對這些錯綜複雜的法律條文並不清楚，也不便做任何評論；但我的感覺是，將問題的焦點放在移民身上，並非解決疫情的辦法。」

最後，巴許也問佛奇是否認為川普應公開在媒體上接種疫苗補強針，佛奇說：「首先，我認為每個人都該打疫苗補強針，不管前總統本人有沒有要打；我相信他有很多的支持者會追隨他所做的一切，也許他們看到會覺得，打疫苗也是個好主意。」

佛奇 疫情 移民

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