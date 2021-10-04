2前提若達成…鍾南山：中國今年底可望完全開放

中國醫藥衛生專家鍾南山估計中國到今年底，新冠疫苗接種率逾八成，可完全開放。(新華社)

中國 工程院院士、知名呼吸病學專家鍾南山 受訪指出，他估計，中國到今年年底，當至少八成甚至八成半以上的民眾完成接種疫苗 ，這是中國可完全開放的一個標準。

鍾南山接受「南方人物周刊」專訪時，解答「中國何時可以完全開放」，提出中國內外兩個防疫前提。

鍾南山說，第一個條件是中國絕大多數人打了疫苗—起碼百分之八十甚至百分之八十五以上。「接種疫苗後，對疾病的預防特別是預防病情加重的能力變強，也就是說，我們多數人就無感或者只是很輕的感覺，這是一個標準。」

第二個是，各國、特別是大國的傳染情況都比較低，接種疫苗的比率比較高，死亡率也降下來，才可以完全開放。

鍾南山估計，中國到2021年底(疫苗接種率)就在80%以上了。但他也指，一般來說，不管國內國外，接種疫苗半年以後，預防效率會明顯下降，現時需研究加強疫苗的能力。

據中國國家衛健委官網，截至10月2日，中國累計報告接種新冠病毒疫苗逾22.1億劑次。截至9月28日，中國完成全程接種人數達10.47億人。當前中國疫情總體趨緩，十一假期出現報復性旅遊。10月3日，新疆伊犂州霍爾果斯市則傳出在三天一次常規核酸檢測中，發現二人核酸檢測成陽性，被診斷為新冠肺炎無症狀感染者。

為遏制疫情，新疆區委書記陳全國要求採取措施切斷傳播鏈。3日晚傳出，伊犂州首府伊寧市已採取臨時封控措施。