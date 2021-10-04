BNT CEO：明年就會需要新疫苗 對抗新變種病毒

BNT CEO表示目前疫苗有效，但仍要繼續研發新疫苗對抗新變種病毒。(路透)

根據「金融時報」(Financial Times)報導，新冠肺炎疫苗 研發藥廠、德國 生技公司BioNTech執行長沙辛(Ugur Sahin)表示，恐怕到2022年中旬人類就會需要新的疫苗才能對抗不斷變種的病毒。

沙辛強調，現行的新冠變種病毒 、包括最初在印度發現的Delta變種病毒，雖極具傳染性卻仍不足以突破目前的疫苗保護力；但未來很可能再出現新的病毒株，突破補強針或人體自身的免疫系統。

「今年我們還不需要(另一種完全不同的疫苗)，但到了明年中旬，情況可能會有所不同，」沙辛說：「病毒將會持續性的進化，而這場進化史才剛剛開始。」

金融時報的專訪中，沙辛提到目前存在的新冠變種病毒仍持續循環感染，尤其以Delta病毒為主；儘管補強針能抵禦大部分的主要變種病毒株，但最終病毒將會進化並打敗疫苗。

「病毒不會消失，而且會適應得更好。」沙辛說：「我們沒有理由去假設，下一代變種病毒會比現在的病毒更容易對付，病毒會持續演化、而且現在才正要開始。」

沙辛也預測明年將會以兩大新冠疫苗接種計畫為主，其一是為已接種疫苗者提供補強針，另外則是持續為資源薄弱的地方居民接種疫苗。