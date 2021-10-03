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全球新冠病歿破500萬人 過去一周 每分鐘5人喪命

編譯陳韻涵／綜合2日電
全球新冠肺炎病殁人數1日突破500萬，全美新冠肺炎死亡人數也逾70萬，被拜登總統稱為「痛苦的里程碑」。圖為印尼民眾9月30日前往埋葬新冠死者的墓地，紀念親人。（歐新社）
全球新冠肺炎病殁人數1日突破500萬，全美新冠肺炎死亡人數也逾70萬，被拜登總統稱為「痛苦的里程碑」。圖為印尼民眾9月30日前往埋葬新冠死者的墓地，紀念親人。（歐新社）

在全美染疫身亡人數超過70萬之際，全球新冠肺炎病殁人數1日也突破500萬，Delta變種病毒傳播是主因；拜登總統2日呼籲民眾盡快接種疫苗

路透指出，全球新冠病歿人數跨越500萬人門檻，主要歸因於Delta變種病毒迅速感染未接種疫苗者；而富國與窮國的疫苗覆蓋率落差極大，部分西方國家也有許多人遲未打疫苗，讓變種病毒有機可乘。

路透分析，全球染疫病歿總數花了一年多才達到250萬人，但下一個250萬人卻在八個月內累積，總數達500萬人。

全球新冠肺炎病殁人數1日突破500萬，全美新冠肺炎死亡人數也逾70萬，被拜登總統...
全球新冠肺炎病殁人數1日突破500萬，全美新冠肺炎死亡人數也逾70萬，被拜登總統稱為「痛苦的里程碑」。圖為俄羅斯醫務人員在醫院門口護送新冠肺炎病患入院救治。（歐新社）

逾半人口 尚未接種第一劑疫苗

全球過去一周平均單日病歿約8000人，相當於每分鐘有五人病逝，熱點在美國、俄羅斯、巴西、墨西哥和印度，所幸全球病歿率近幾周已在下降。

牛津大學數據平台「用數據看世界」(Our World in Data)統計，全球仍有逾半人口尚未打第一劑疫苗。

世界衛生組織(WHO)聚焦讓窮國民眾接種第一劑疫苗，但不少富國則已開打疫苗補強針。

全美病歿數 相當波士頓市人口

約翰霍普金斯大學(JHU)數據統計，全美新冠肺炎病歿人數1日晚突破70萬大關，相當於整個波士頓市的人口。

最新的10萬死亡人數在12歲以上民眾都可接種疫苗的情況下發生，此「哀傷里程碑」讓醫師、公衛學者和公眾感到挫折，也讓夏初疫情緩和的好景蒙上陰影。

全球新冠肺炎病殁人數1日突破500萬，全美新冠肺炎死亡人數也逾70萬，被拜登總統...
全球新冠肺炎病殁人數1日突破500萬，全美新冠肺炎死亡人數也逾70萬，被拜登總統稱為「痛苦的里程碑」。圖為俄羅斯醫務人員在醫院門口等待送往救治的新冠肺炎病患。（歐新社）

數以千萬計人拒打疫苗，讓傳染力強的Delta變種病毒迅速傳遍全美，染疫病歿人數在三個半月內從60萬人增至70萬人；佛州在此期間受創最嚴重，6月中以來約有1萬7000人病故，接著是同期間有1萬3000人病歿的德州，這兩州人口僅占全美15%，但在全美染疫病歿門檻突破60萬後，這兩州的病歿人數占全美的30%。

JHU傳染病學副教授道迪(David Dowdy)分析公開的各州數據發現，最新一波10萬名病歿者中，至少有7萬人未接種疫苗，而發生突破性感染的已打疫苗病患，大多數因為接觸到帶原的未接種疫苗者而染疫身亡。

拜登籲打疫苗：別對悲哀麻木

道迪說：「若更積極推廣疫苗，6月中以來可避免90%病例。」

拜登總統2日發表聲明，稱美國染疫病歿人數超過70萬門檻是「痛苦里程碑」，「我們不該對悲哀麻木不仁」；他呼籲民眾接種疫苗，指多虧了疫苗，美國過去八個月的抗疫表現有「長足進展」。

「它(疫苗)可以拯救你跟你所愛的人的性命」；拜登說：「它可以協助我們擊敗新冠肺炎並共同向前邁進。」

聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，約65%國民至少接種一劑疫苗，已完全接種者則占56%。

疫苗 拜登 變種病毒

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