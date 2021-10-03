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2項研究表明 新冠變種病毒「更易於空氣傳播」

編譯柯立偉／綜合2日電
研究表明，新冠變種病毒更易於在空氣中傳播。圖為醫務人員為參加一項航空展覽者作快篩檢測。（歐新社）
研究表明，新冠變種病毒更易於在空氣中傳播。圖為醫務人員為參加一項航空展覽者作快篩檢測。（歐新社）

新型冠狀病毒自2019年爆發以來，多數研究都證實新冠肺炎最主要的傳播途徑是空氣傳染，因而引發社會對於戴口罩等防疫措施的激辯；兩項最新實驗證實，新冠病毒不只靠空氣傳播，更在朝「更易於空氣傳播」的方向進化。

國家過敏及傳染病研究院(NIAID)研究員孟斯特(Vincent Munster)博士表示，他們針對原始病毒與Alpha變種病毒的傳染力比較，發現Alpha變種病毒主要傳播途徑的「氣溶膠」比飛沫傳播更遠，因此比原始病毒更具傳染力。

孟斯特指出，為了控制實驗變項，他們以倉鼠作為實驗對象；結論顯示，當未感染病毒的倉鼠與感染病毒的倉鼠相距超過兩公尺時，只有直徑小於五微米的氣溶膠能夠能夠傳播，且Alpha變種病毒的傳染能力高於原始病毒株。

這份研究雖尚未針對目前肆虐全美的Delta變種病毒進行實驗，但孟斯特認為Alpha變種病毒的進化方向與Delta變種病毒的進化方向一致；維吉尼亞理工大學空氣傳染病毒學者琳賽‧馬爾(Linsey Marr)也說：「病毒確實在朝這個方向進化，Delta變種病毒的傳染能力會比Alpha變種病毒高。」

為了比較不同種變種病毒株在空氣中傳染能力的差異，馬里蘭大學氣溶膠專家米爾頓教授(Don Milton)進行另一項小型研究，觀察病患呼出氣體的病毒含量。

結論指出，感染Alpha變種病毒的病患由於呼吸道中病毒含量高於原始病毒患者，因此在呼出的氣溶膠中的病毒量是原始病毒染疫者的43倍；經過權重調整後，Alpha變種染疫者呼出的病毒量仍比原始病毒患者多出18倍。

她說：「研究結果證實病毒正在朝向『更易於空氣傳播』的方向發展。」

兩項研究結果並未推翻學界之前對於「新冠病毒以空氣傳播」的共識，並進一步證實了病毒進化方向將使其有更高的傳播能力；孟斯特表示：「這說明了接種疫苗的重要性，特別是現在未接種與已接種者人數約五五波，使病毒『能傳染，但面臨壓力』，可能導致病毒為了應付壓力而往人類意想不到的方向進化。」

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