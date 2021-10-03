白宮施壓 航空公司強制員工12•8前打新冠疫苗

美航、阿拉斯加和捷藍航空因與聯邦政府有合約，須遵守強制接種令，已要求員工必須接種新冠疫苗才能上崗。（歐新社）

因應拜登政府新冠疫苗 接種政策的規定，承攬政府業務的各家航空公司陸續開始強制員工接種疫苗。

拜登政府下令，凡員工超過百人以上的企業，都必須要求員工接種疫苗，或定期接受新冠病毒篩檢 ，另外還強制聯邦公職人員、承包商及千百萬名醫療工作者都要接種疫苗；目前聯合航空(United Airlines)、美國 航空(American Airlines)、阿拉斯加航空(Alaska Airlines)和捷藍航空(JetBlue)也因和聯邦政府簽有運輸合約，都宣布配合政府政策。

美國航空總裁帕克(Doug Parker)1日稍晚表示，雖然公司還在研究有關接種疫苗的規定細節，但「很明顯，未接種疫苗的員工將無法繼續留在美國航空工作」。

根據全國機師公會近期的統計，目前仍有約4200人、即30%的機師尚未接種新冠疫苗。

美航、阿拉斯加和捷藍航空因與聯邦政府有合約，須遵守強制接種令，已要求員工必須接種新冠疫苗才能上崗。（Getty Images）

據未具名的知情人士透露，白宮防疫協調官齊安茲(Jeffrey Zients)稍早曾和美國航空、達美航空(Delta Air Lines)和西南航空(Southwest Airlines)的總裁商討執行疫苗強制接種政策；由於大多航空公司都屬於百人以上的企業，加上承攬政府業務，他們都要求旗下所有員工都應在12月8日前完成接種，而且不提供病毒篩檢的選項。

阿拉斯加航空和捷藍航空都在1日承諾期限內要求所有員工接種疫苗，達美航空表示仍在評估；聯合航空則採取強硬立場，已向旗下尚未接種疫苗的320名員工發出最後通牒，若期限內未完成接種，也未提出宗教或健康因素等申請豁免的理由，將被革職。

西南航空與美國航空內部許多機師成員則是向公司呼籲，希望能不強制接種疫苗，而是提供篩檢等其他選擇。

另外，民主黨籍聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein，加州)和拜爾(Don Beyer，維吉尼亞州)已提案要求搭乘國內航班的旅客須接種疫苗，或提供新冠病毒篩檢陰性的證明，才可搭機。