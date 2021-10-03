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紐約堂食要看接種證明 舊金山、西雅圖跟進

編譯柯立偉／綜合2日電
紐約市要求凡參加室內活動，均須出示接種疫苗證明，圖為布魯克林一家影院查驗觀眾的接種證明。（Getty Images）
紐約市要求凡參加室內活動，均須出示接種疫苗證明，圖為布魯克林一家影院查驗觀眾的接種證明。（Getty Images）

由於Delta變種病毒肆虐，未接種民眾的新冠肺炎感染率屢創新高；為此，紐約市8月17日宣布自9月13日起全面實施堂食疫苗驗證的規定，而後舊金山、西雅圖等大城市也相繼跟進，現在這三個城市的許多速食店，為降低營運成本，索性關閉堂食區。

禁止顧客堂食雖然可能對營業額造成一定程度的影響，但多間大型速食店財報均顯示，外賣、得來速(Drive Thru)或外帶對營收更有貢獻，因此預料取消堂食不會對餐廳營運造成危機；此外，餐廳還可趁此時間，省去清潔堂食區及檢查疫苗接種證明的人力，讓他們回到內外場投入餐廳的主要業務。

速食店降低成本 索性關閉內用區

如速食連鎖店白堡(White Castle)就在9月時取消了紐約20多間分店的堂食區，執行長卡柏(Jeff Carper)說：「取消堂食讓所們可以重新規劃人力資源配置，專注發展得來速、外送和自取等業務。」

而百勝集團(Yum Brands)旗下的墨西哥玉米捲餅速食餐廳「塔可鐘」(Taco Bell)也表示，他們將參考麥當勞加盟商關閉堂食區的標準，依當地新冠肺炎確診數和法規等要求，決定是否關閉內用；塔可鐘說：「本餐廳將遵循聯邦及州政府的相關法規及要求，以確保每位同仁與顧客的健康。」

據路透(Reuters)報導，紐約至少有兩間塔可鐘的分店已關閉堂食區。

6餐廳未依規定 遭罰1000元

目前紐約市執行堂食疫苗驗證的規定相當嚴格，稽查人員會不定時前往任何一間餐廳，檢查服務人員是否確實執行市府政策；據統計，9月30日前稽查人員共檢查了紐約市內1萬8182間餐廳，發出2211次警告，還有六間餐廳因完全未要求顧客出示接種證明，而遭開罰1000元。

除紐約外，舊金山也自8月20日宣布所有堂食顧客須向餐廳服務人員出示疫苗接種證明，而西雅圖則宣布從本月25日起實施相同規定。

紐約市 疫苗 舊金山

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