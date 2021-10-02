默沙東新冠口服藥 有望成開發中國家救星

默沙東1日宣布，其實驗性新冠口服藥「molnupiravir」在臨床試驗中能有效將染疫患者的重症住院或病故風險降低一半。路透

美國 藥廠默沙東（Merck & Co）的實驗性新冠口服藥「molnupiravir」搶先同業傳出好消息，使這款藥物尚未問世就備受期待，預料進入市場後能在開發中國家抗疫路上發揮關鍵作用，並成為全球疫情更加可控的轉捩點。

彭博資訊報導，國際藥品採購機制（Unitaid）總幹事Philippe Duneton表示，已經與默沙東和非專利藥製造商洽談，希望確保中、低收入 國家將能取得首批「molnupiravir」口服藥，最快下周可敲定協議。

他說，這幾個月來一直在等待新冠口服藥問世，「這種療法開了一扇希望之窗，現在我們需要齊心讓它在較貧窮國家發揮更大效用。」

默沙東與合作夥伴Ridgeback在1日宣布，共同開發的「molnupiravir」在臨床試驗中表現極佳，能有效將染疫患者的重症住院或病故風險降低一半，這意味著新冠療法可能將有類似克流感一樣方便的口服藥。

由於低收入國家遲遲無法取得充足的新冠疫苗 ，其疫苗施打率遠遠落後於先進強國。新冠疫苗問世迄今九個月來，全球還有55多個國家的疫苗接種率不到10%，超過24國的接種率甚至連2％也不到。