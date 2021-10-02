若違約恐降債信評等 10月19日將成「美國經濟災難日」

美國若出現首次債務違約，10月19日恐成經濟災難日。圖為舊金山一家商店徵人。（Getty Images）

美國 28兆4000億元債務上限8月確立以來，財長葉倫等就不斷籲請國會設法提高或暫停舉債上限，否則可能創下史上首次債務違約紀錄，10月19日恐成美國經濟災難日，惠譽信評也可能2011年來首次把美國債務評等降級。

財政部 最近極盡所能運用緊急帳戶操作法等「非常措施」，從不同管道額外借錢，才不致突破債務上限；葉倫告訴國會，再不立法提高或暫緩債限，10月18日之前，聯邦政府 可能連這種「非常措施」都用光。

若政府違背債約，不按期還款、付款，摩根大通銀行執行長戴蒙（Jamie Dimon）說，那將逐漸引爆「規模大到令人難以相信」的災難，傷害美國長達100年。

2011年美國曾瀕臨債務違約，雖然最後沒有違約，華府遲疑不決就讓標普信評將美國的完美債信評級下調，也撼動金融市場。

美國到底哪一天可能走到葉倫所謂「沒辦法支付政府全部帳單」的地步？國會預算辦公室9月28日提出的報告稱，過10月18日，可能還稍有餘裕躲開「災難性的違約」，聯邦政府可能到10月底或11月初就「現金告罄」。

現金告罄是甚麼意思？國會預算處說，聯邦政府該付的錢付不出來，不是有些帳要遲付，就是違背債務義務，或者兩者同時發生。

聯邦政府的大筆日常支出包括社會安全計畫各項費用、聯邦健保支出、國防契約，新冠病疫期間又加上經濟紓困和防治經費，稅收卻不穩定。

傑弗瑞投資銀行集團9月10日還樂觀預估，這個現金告罄日可能在11月10至15日之間，如今它的金融市場經濟學家賽蒙斯（Thomas Simons）也認為10月18日財政部的錢櫃就會「幾乎見底」，11月中會怎樣，讓他「極度擔心」。

惠譽信評說，越接近這個債務違約日，美國債信評等越可能遭到降級。

如果財政部的現金只夠付債券持有者，而社安給付、聯邦員工薪水延遲發放，美國的債信仍可能遭到降級。

美國目前債信為AAA級，惠譽說，如果演成「償債優先排序」，導致某些債務付不出來或延期支付，AAA的評級可能不保。