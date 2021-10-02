進步派不再讓了 民主黨深陷歷來最嚴重分裂

國會民主黨進步派不願讓步，使出比以往更為強硬的談判立場，導致拜登政府推動的規模1兆元基建案一直無法進入表決。（歐新社）

眾院民主黨 團第二號人物霍耶(Steny Hoyer)30日晚間11時宣布「今晚不會再有進一步表決」，坦承民主黨無法湊足讓規模1兆元基礎建設法案過關的票數。紐約時報分析，過去十多年來，民主黨籍國會議員團結一致，展現高度凝聚力及行動力，但如今出現的內部分裂，為歷年來最嚴重。

紐時報導，不管是2007年開始的金融危機風暴，或是去年爆發的新冠病毒疫情，民主黨國會議員都曾迅速因應，前總統歐巴馬任內推動「歐記健保 」，也是在民主黨國會議員聯手支持下過關，多年來在華府一路挺過各種挑戰。面對前總統川普的立法計畫、攻擊民主體制，民主黨國會議員更是上下一心反制。

報導指出，民主黨國會議員效率十足的團結行動力，如今到了推動拜登總統國內施政要務時，似已不復存在。

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)30日強調，基礎建設法案有希望進入表決。但紐時分析，事實證明這次事件是波洛西領導眾議院民主黨團長達20年來，第一次無法有效掌控黨團成員，猶如曾經發生在眾院共和黨團的狀況翻版。

紐時指出，30日晚間出現的狀況是「重大挫敗」，「但他們不會因此結束努力」。

報導指出，許多政治觀察家感到最為意外的一點是，民主黨國會議員在先前24小時裡的磋商，儘管意見分歧仍未完全消除，但似已獲得某些進展，到關鍵時卻照樣功虧一簣。

紐時指出，「歐記健保」立法過程中，民主黨中間派人士對於法案規模龐大存有疑慮，但黨內進步派則對法案應該做得更多感到失望，不過到投票表決時刻，幾乎所有民主黨籍國會議員都支持法案，認為讓法案過關利多於弊。

然而，民主黨中間派與進步派此次交手，卻不容易達成共識。民主黨進步派不甘心一再做出讓步，使出比以往更為強硬的談判立場，導致30日晚間法案無法進入表決。而民主黨中間派要角西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)、亞歷桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)則始終不願表態支持社會安全網法案。

紐時指出，對於民主黨國會議員來說，黨內達成協議絕對是有利的，因為拜登國內施政計畫一旦失敗，民主黨將失去同時掌握白宮與參、眾兩院期間通過重大法案的難得機會，在明年即將到來的期中選舉裡，看起來不只缺乏內部共識，甚至無能的民主黨人，還必須面對選民檢視。