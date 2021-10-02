無視債限繼續支出？白宮官員：國會通過法案是唯一解方

拜登總統（左）1日親赴國會，對同黨眾議員表示，不管花多長時間，也要讓基礎建設案、預算案「搞定」。右為眾院議長波洛西。（美聯社）

債務上限問題是美國目前面臨的敏感大事，據三名知情人士透露，白宮 高級官員本周曾私下研究，拜登政府是否可以突破債限而繼續支付帳單 ，但得出的結論是，即使政府無視債務上限繼續支出，也無可避免會出現債務違約，更衍生災難性的經濟後果。

為了監察政府謹慎花錢，國會對聯邦政府的債務金額設定了法定上限；當政府債務到頂時，財政部就不能再舉債，一旦不能付帳單時，政府就會違約。

知情人士透露，白宮官員私下探討時認為，既然債務上限設定了財政部的收入來支付帳單，當然國會也可以立法批准聯邦政府支出超過債務上限；然而，法律專家認為兩者存在衝突，迫使政府在兩者之間做出選擇；在這種情況下，無論哪個選擇都會使政府漠視國會法規。

參與討論的人士強調，這樣的措施不符合憲法，有可能導致巨大的金融和經濟損失；拜登的高級助理最後排除了這種可能性，因為將會帶給國家毀滅性後果。

2021年的債務上限將於10月18日到來，財長葉倫已警告，屆時若未能提高債限，將引發「廣泛的經濟災難」。

一位熟悉內情的高層官員指出，儘管政府有責任作出選擇，但白宮官員的結論是，僅政府的單邊行動不可行；白宮發言人格溫(Michael Gwin)指出，要避免發生經濟災難，唯一方法是國會採取行動，通過法案盡快提高或暫停債限。

格溫在聲明中說，自實行債務上限法例百多年來，國會已約80次提高或暫停債限，川普政府也提高過三次。

葉倫一再強調，避免突破債限的責任在於國會；參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)一再說，民主黨 須在預算法案上讓步以換取共和黨支持提高債限，但民主黨人堅稱不會走這條路。

參院預算委員會主席桑德斯(Bernie Sanders)的高級助理表示，民主黨人不會透過和解來解決債限問題。