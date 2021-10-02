預算案降至2兆、拜登親赴國會 僵局仍未見曙光

拜登總統（前左）1日親赴國會，對同黨眾議員表示，不管花多長時間，也要讓基礎建設案、預算案「搞定」。前右為眾院議長波洛西。（Getty Images）

拜登 總統1日親赴國會，矢言不拘時限，也要讓基礎建設案、預算 案「搞定」；拜登原擬預算案規模為3兆5000億元，為了妥協，目前已縮減為1兆9000億到2兆元之間，但民主黨 團對法案見解殊異，雖熱烈討論數日，依然沒能端出結果，截至1日深夜，眾院仍未就基建案投票。

美聯社報導，拜登與眾院民主黨人私下會面，半是下達指示，半是為勞累不堪的同志們加油打氣；據在場議員表示，拜登對同黨眾議員們表示，不管花多長時間，也要讓基建案及預算案都過關，另討論就預算案進行妥協，3兆5000億元可降到2兆元左右。

只是1日夜幕降臨，仍未看到達成妥協的希望。

拜登下午離開國會時表示，磋商要花六分鐘、六天還是六周，並不重要，民主黨勢必將法案搞定。

拜登與民主黨面臨關鍵時刻。拜登的施政滿意度一直下滑，民主黨不眠不休，急著想達成拜登競選時重建國家的招牌承諾。拜登的想法遠不止於傳統的道路橋樑基礎建設，還要把老年人牙醫、視力、聽力都納入健保、幼童能取得免費學前教育、對抗氣候變遷等，種種投資都會影響到無數國人的生活。

拜登突訪國會山莊，目標是給法案臨門一腳，促法案通過；共和黨鐵定反對拜登的施政願景，拜登及民主黨只能靠一己之力達成規模龐大的預算案，但民主黨參議員曼欽堅持預算案規模要在1兆5000億元左右，儘管白宮派助理來回奔波商討數小時，依然無法改變曼欽心意。

法案1日卡在國會，拜登顯然也未提供新的立法戰略；眾院議長波洛西原本堅稱1日會就1兆元基建案投票，但民主黨內進步、中間兩派為了內容更廣的預算案僵持不下，夜幕降臨後，投票更不可能。

拜登堅持兩案同時通過，顯然首肯進步派的戰略，但提議降低預算案金額則表態願與中間派妥協。

雖然預算案談判已圍繞2兆元區間打轉，但曼欽寸步不讓，很難盡快達成妥協；只是拜登造訪國會，民主黨國會議員也受到鼓舞。