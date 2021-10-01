調查：美逾200萬中學生抽電子菸 監管機關將做關鍵決策

調查顯示，2021年全美有超過200萬名國高中生吸食電子菸，其中8/10使用調味電子菸。(美聯社)

根據美國 政府一份報告，2021年全美有超過200萬名國高中生吸食電子菸，其中8/10使用調味電子菸。美國監管機關即將對該產業作出關鍵決策。

法新社報導，2021年最新的青少年電子菸使用者數據，少於2020年的360萬人，至少部分原因可能和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 期間的社交限制與取得電子菸產品的管道有關。

報告作者也說，1月至5月期間發出超過2萬份調查是在網路上填寫，而不是像往年一樣在課堂上填寫，因此結果很難進行比較。

雖說如此，有許多年輕人處於遠距學習環境下，估計仍有11.3%（172萬）高中生與估計2.8%（32萬）中學生報告使用電子菸。

美國食品暨藥物管理局（FDA ）菸草產品中心主任澤勒（Mitch Zeller）說：「這些數據凸顯出一個事實，也就是調味電子菸仍非常受孩子歡迎。」

在頻率方面，44%高中電子菸使用者和17%中學生表示，在過去30天中有20天或以上，使用電子菸。

整體而言，85%使用調味電子菸，最普遍的口味是水果、糖果、甜點或其他甜味、薄荷與薄荷醇等。

為遏制青少年吸食電子菸，前總統川普政府在2020年1月宣布禁止大多數調味電子菸產品，法院命令這些製造商在2020年9月前向FDA提出申請，以確認是否能夠繼續在美國市場上銷售。