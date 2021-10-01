威脅安全無證客優先拘捕、驅逐 國安部新規11.29生效

拉丁裔的國安部長梅奧卡斯。(美聯社)

國土安全部部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)30日對移民 和邊境機構負責人發布新的備忘錄，強調不應單以「無證移民」作為決定拘捕和驅逐出境的依據，「最重要的問題是：非公民目前是否對公共安全構成威脅。」新規定訂11月29日生效。

梅奧卡斯在受訪時表示，拜登 政府將繼續優先逮捕和驅逐對國家安全和公共安全構成威脅的移民，以及最近非法越境進入美國者。

他指出，移民和海關執法局 (ICE ) 人員不應逮捕和驅逐農場工人、老人和其他在川普政府時代容易遭到驅逐出境的人；也應避免拘留那些因為反對「無良」房東或雇主，或在公開示威活動發表言論而受關注的移民。

「我們要花時間逮捕那個傾力採摘我們桌上水果的農場工人嗎？」梅奧卡斯在採訪中說：「若要追捕那個人，就沒辦法將同樣資源，花在追捕那些實際威脅到我們安全的人身上。這就是整件事情的意義所在。」

但梅奧卡斯同時授予ICE人員更多自由裁量權，決定是否驅逐某人；ICE曾於2月18日發布臨時指南，要求監管人員簽署驅逐案件，以確保移民執法人員遵守規則。

梅奧卡斯表示，他將監控可顯示人員遵守準則的相關數據，但不會對他們進行細部管理，「我信任ICE工作人員，也信任ICE的領導。」

梅奧卡斯在此關鍵時刻發出的全新指示，涉及美國1100萬無證移民命運，其中大多數人已在美國生活多年；對於負責執行移民法而備受爭議的聯邦機構，此備忘錄也至關重要。

拜登總統承諾今年為無證移民爭取獲得公民身分的途徑，但他與共和黨人的談判在西南邊境新移民湧入之際破裂。

民主黨左派呼籲官方取消ICE，指此機構行事既不透明又難監控；共和黨人則抨擊ICE今年移民逮捕人數大幅下降，還對拜登政府提起訴訟，稱其已放棄執行聯邦移民法的責任。

根據ICE數據，移民被捕人數從去年12月的6000人，下降到8月的3600人。

部分移民權益倡議人士讚揚新的ICE優先順位規定，但也有人懷疑ICE人員會遵守；全國律師同業公會(National Lawyers Guild)全國移民項目(National Immigration Project)執行主任薛芭雅(Sirine Shebaya)聲明指出，「這份備忘錄難以滿足社區需要，我們需要大膽和根本性的轉變，而不是繞著相同的拘留驅逐機制做更動。」