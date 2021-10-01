威脅安全無證客優先拘捕、驅逐 國安部新規11.29生效
國土安全部部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)30日對移民和邊境機構負責人發布新的備忘錄，強調不應單以「無證移民」作為決定拘捕和驅逐出境的依據，「最重要的問題是：非公民目前是否對公共安全構成威脅。」新規定訂11月29日生效。
梅奧卡斯在受訪時表示，拜登政府將繼續優先逮捕和驅逐對國家安全和公共安全構成威脅的移民，以及最近非法越境進入美國者。
他指出，移民和海關執法局 (ICE) 人員不應逮捕和驅逐農場工人、老人和其他在川普政府時代容易遭到驅逐出境的人；也應避免拘留那些因為反對「無良」房東或雇主，或在公開示威活動發表言論而受關注的移民。
「我們要花時間逮捕那個傾力採摘我們桌上水果的農場工人嗎？」梅奧卡斯在採訪中說：「若要追捕那個人，就沒辦法將同樣資源，花在追捕那些實際威脅到我們安全的人身上。這就是整件事情的意義所在。」
但梅奧卡斯同時授予ICE人員更多自由裁量權，決定是否驅逐某人；ICE曾於2月18日發布臨時指南，要求監管人員簽署驅逐案件，以確保移民執法人員遵守規則。
梅奧卡斯表示，他將監控可顯示人員遵守準則的相關數據，但不會對他們進行細部管理，「我信任ICE工作人員，也信任ICE的領導。」
梅奧卡斯在此關鍵時刻發出的全新指示，涉及美國1100萬無證移民命運，其中大多數人已在美國生活多年；對於負責執行移民法而備受爭議的聯邦機構，此備忘錄也至關重要。
拜登總統承諾今年為無證移民爭取獲得公民身分的途徑，但他與共和黨人的談判在西南邊境新移民湧入之際破裂。
民主黨左派呼籲官方取消ICE，指此機構行事既不透明又難監控；共和黨人則抨擊ICE今年移民逮捕人數大幅下降，還對拜登政府提起訴訟，稱其已放棄執行聯邦移民法的責任。
根據ICE數據，移民被捕人數從去年12月的6000人，下降到8月的3600人。
部分移民權益倡議人士讚揚新的ICE優先順位規定，但也有人懷疑ICE人員會遵守；全國律師同業公會(National Lawyers Guild)全國移民項目(National Immigration Project)執行主任薛芭雅(Sirine Shebaya)聲明指出，「這份備忘錄難以滿足社區需要，我們需要大膽和根本性的轉變，而不是繞著相同的拘留驅逐機制做更動。」
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