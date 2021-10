打破2黨制…楊安澤籌組前進黨 指亞裔有望成關鍵少數

曾在2020年參選總統的楊安澤出新書。他表示,主張中間道路的亞裔通過打破極端政治,有望成為關鍵少數,提高政治地位。(記者和釗宇/攝影)

曾參選總統和紐約市長的楊安澤 ,正籌組第三政黨,以打破美國 現有的兩黨制度;他30日接受本報專訪表示,他的新政黨定名為「前進黨」(Forward Party),並在10月即將出版的新書中闡明建黨理念;他表示,美國的兩黨制讓極端政治大行其道,大多數希望走中間道路的選民利益被忽略,這種模式不可持續。

楊安澤說,通過打破極端政治,主張中間道路的亞裔 有望成為關鍵少數,提高政治地位。

新書說明初衷和願景

楊安澤的新書名為「前進:美國民主未來的註解」(Forward: Notes on the Future of Our Democracy),該書的主要內容包括他去年競選總統的經歷和教訓、對美國當前政治制度問題的剖析以及成立前進黨的初衷和願景等;他從去年3月開始寫作,今年年中完稿,新書將於10月5日發行。

楊安澤在書中表示,美國的兩黨制不可持續,「我們的民主制度正在衰敗,而且美國的制度設計讓重大改革很難發生」。

他30日受訪時解釋,「美國的政治制度總是把人們對立起來,這種體制總能迎合那些走極端的人,如今的政治壓力已是內戰以來最高」。

指出美制度失能原因

他認為美國民主制度運轉失能的原因在於制度設計本身就有缺陷,無法激勵政客為大多數選民的利益考慮;例如,現在國會議員的連任率高達92%,之所以這麼容易,是因為只需要討好選區內10%到20%的極端選民即可,「這對政客來說是好事,但對大多數民眾來說是壞事」。

楊安澤表示,他成立前進黨旨在改革民主制度,團結中間派選民,「國家再不團結起來,很多人就會受罪;我們應該改革政治制度,尤其是兩黨制,容納更多中間道路的人,讓不同的政治觀點可交匯融合;其實美國的建國先賢們就不喜歡政黨,憲法中也沒提到兩黨制,很多民主國家也都至少有三個主要政黨」。

大多數亞裔是中間派

他還表示,亞裔就是美國制度設計的犧牲品,因為大多數亞裔是中間派;「我的心態就是典型的亞裔,我對政治並不狂熱,我們移民到這裡只是希望過上更好的生活;但不幸的是,美國政治已經到了不走極端就無法運轉的地步」。

他說,如果能回歸中間道路,亞裔的話語權就會增強;「亞裔至少占美國人口6%,但政治上的代表性一直很低;若美國政治回歸中道,亞裔只要能在中間派占10%,就可能起到決定性作用,扮演更重要角色;假若我們無法讓美國的民主制度運轉得更良好,亞裔就可能成為受傷最重的族群」。

「我的願景很清晰,相信會有更多人覺醒,那就是兩黨制正在瓦解,我們需要新的制度給民主續命;我是移民後代,和我們的父輩一樣,我們希望下一代過得更好,但現在明顯能感覺到美國沒有變得更好,這是一個變革的機會」。