不甩法院裁定 「留在墨西哥」政策 拜登仍要喊卡

國安部不顧聯邦法院判決拜登政府終止川普時期「留在墨西哥」政策涉及違法，29日表示，擬在數周後發布新備忘錄，將「移民保護協議」廢除。圖為非法越境的海地移民等待轉往休士頓。（美聯社）

上個月聯邦法院判決拜登 政府終止「留在墨西哥 」政策違法，但國安部(DHS)29日發布聲明表示，計畫在幾周後公布新備忘錄，擬再度廢除川普政府制訂的「移民保護協議」(Migrant Protection Protocols，MPP)。

DHS新聞稿寫道：「直到目前的禁令被法院撤銷前，中止MPP的新備忘錄將不會生效。」

今年6月，DHS發布備忘錄終止MPP，但8月被德州地方法院判違法，並要求恢復川普時代的「留在墨西哥」政策；最高法院8月也拒絕司法部阻擋法官命令，使拜登政府再度受挫。

非法越境的海地移民等待轉往休士頓。（美聯社）

DHS承諾，新備忘錄生效前，將按照德州法院判決，朝恢復MPP的方向努力；拜登政府企圖廢除MPP遭受共和黨人士猛烈批評，宣稱這是川普執政以來最成功的計畫之一，阻擋大批移民進入美國。

DHS指出：「我們現階段與國務院合作，與墨西哥政府高層展開外交對話。同時，國務院也組織跨部會小組，目標以高效率重建基礎設施，整合足夠人力重啟MPP。跨部會小組也將因應新冠肺炎疫情，更新政策與流程，準備簽約重新組建移民聽證會設施，配合MPP的法院裁決。」

今年2月至8月間，已有超過120萬名非法移民 入境美國：2019年初實施留在墨西哥政策以來，已有6萬7000名尋求庇護的移民被要求回國；儘管如此，移民數量過於龐大，讓邊境巡邏隊和移民及海關執法局(U.S. Immigration and Customs Enforcement)應接不暇，2018年10月至隔年9月以來，仍有38萬5000名移民進入美國。

拜登政府希望以更具人道精神的方式重啟留在墨西哥政策，讓案件審理時，尋求庇護的移民待在墨西哥，但給予更好的居住條件，以及接觸律師的管道。

但留在墨西哥政策恢復的可能性卻惹怒移民倡議者，抨擊拜登未能兌現競選承諾，仍延續前總統川普嚴厲的移民政策。