岸田文雄施政 延續「安倍路線」解決日本難題？

日本人口最高齡化、出生率下降、巨額國債等長期未解決的難題，將是對新首相岸田文雄的挑戰。（美聯社）

日本 前外相岸田文雄當選自民黨總裁，將成日本第100任首相；然而面對這個全球老齡化程度最高、出生率急劇下降的國家，加上巨額公共債務，氣候變遷引發日益嚴重的自然天災等問題，都是自民黨長期執政以來沒法解決的挑戰。

在角逐總裁的四人裡，岸田被視為最不可能提出大膽解決方案的候選人，但黨內各派閥最終選擇了他；岸田屬於溫和派，與即將卸任的首相菅義偉 、前首相安倍晉三沒有太大不同。

「力拚外交」預期友美抗中

日本反對黨本來就勢孤力弱，選民的投票率又很低，而自民黨數十年來長期執政，已到了毋須理會外界壓力的地步，因此黨選擇了一位可以預測行事，可以管控任何衝擊的人；至於如何解決日本所面對的深層問題，已不在優先考慮之列了。

岸田在他的勝選演說中，承認日本未來在國內外面臨著大量重要問題，尤其區域內的緊張局勢，對他更是個巨大挑戰；中國迅速崛起且咄咄逼人，北韓連續試射導彈，台灣要求日本協助它加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)，這些都是考驗他的燙手山芋。

大多數分析人士預期，曾任外務大臣的岸田將與美國 保持牢固關係，繼續加強與澳洲和印度的聯盟以抗衡中國。

國內方面，他主要延續安倍的經濟政策，然而這個政策一直無法解決日本經濟停滯；日本過去曾引以為傲的終身雇傭制度，可是現在受惠的工人愈來愈隨少，收入不平等持續惡化

儘管岸田在其競選承諾裡，鼓勵企業與雇員分享更多利潤，但東京笹川和平基金會高級研究員渡邊恆男認為，日本累積的債務不斷增加，貧富差距也在擴大，沉疴難返，「即使是天才也無法解決這些問題」。

「對抗新冠」改變佛系防疫

分析指出，岸田上台初期有可能改變菅義偉「佛系」抗疫的做法，這亦是菅義偉因此而下台的原因之一；然而岸田幾乎沒有提出如何解決老齡化、人口減少、氣候變化等問題的具體政策。

華盛頓「美國進步中心」(Center for American Progress)高級研究員哈里斯(Tobias Harris)認為，岸田應該知道他是如何獲勝的，主要得力於安倍的支持，因此可以預測他的內閣組成及優先事項是什麼。

在角逐黨總裁期間，岸田承認對安倍時代的一些不滿，但他仍然遵循了自民黨內部熟悉的運作及政策模式。

與安倍是對手的前防衛大臣石破茂也指出，岸田不可能違背安倍的意願；他說「不會使用傀儡這個詞，但很明顯，岸田是取決於安倍的影響力。」