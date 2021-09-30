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新聞分析／日本自民黨總裁選舉 人氣不敵派閥

記者 郭崇倫
64歲的岸田文雄曾是九連任國會議員，也擔任過外務大臣，一直給人善於「傾聽」形象，作風溫和穩健。（路透）
64歲的岸田文雄曾是九連任國會議員，也擔任過外務大臣，一直給人善於「傾聽」形象，作風溫和穩健。（路透）

日本自民黨有個世代延續的原則：派閥為成員提供資源，包括活動資金和職位，並幫助議員在選舉中提高認可度；但做為交換，成員要聽從派閥內部決定，尤其是在總裁選舉中採取統一行動。

可是在這次總裁選舉前夕，黨內90名少壯派議員集結組建「黨風一新會」，領導人為前首相福田康夫之子福田達夫，以及前首相小泉純一郎之子小泉進次郎，目標是打破安倍、副首相麻生太郎及幹事長二階俊博所把持的派閥政治。不想再選出一位由派閥指定、庸庸碌碌，類似菅義偉這樣的黨魁。

自民黨目前有七個派閥，按照人數依次為前首相安倍主導的細田派(96人)、副首相麻生的麻生派(53人)、竹下派(52人)、前幹事長的二階派(47人)、岸田文雄的岸田派(46人)、石破派(17人)、石原派(10人)。

「黨風一新會」看似聲勢浩大，但目前最具體的「政績」，就是逼菅義偉不再續任，同時讓背後操縱黨魁人選的二階俊博辭去幹事長；但他們並沒有團結在任何一位候選人之下，仍分散到各派系中。

這次選舉最令人意外的，就是安倍的細田派分裂；雖然前總務大臣高市早苗獲得安倍支持，細田派卻未達成支持高市的共識，而高市是候選人中唯一政治光譜極右的人物，也讓外界擔心她主政後的外交政策。

岸田勝選 其他派系「表支持」

其實細田派許多人更傾向於支持穩健的岸田文雄，可是岸田曾聲稱將再次調查涉及安倍的「森友學園」醜聞，觸怒安倍，導致兩人關係惡化。

岸田這次能夠勝選，除了自己的岸田派，他還獲得細田派、麻生派、竹下派等的廣泛支持。

岸田這次的主要對手現任行政革新大臣河野太郎，在民調中位居第一，被民眾認為是下任首相最合適人選；河野活躍於社交媒體，擁有近240萬推特粉絲，超過安倍。去年九月安倍辭職舉行黨魁補選時，河野就有意參選，但當時安倍、幹事長二階及河野所屬「麻生派」會長麻生太郎有共識，要推菅義偉繼任，河野因此被麻生勸退。

這次河野一定要出來，麻生不反對也不支持，還說「如果是場注定會失敗的選舉，不如不參加」。

河野敗選 老一輩憂「被退休

河野最大的阻力，其實是來自自民黨內「世代交替」危機感；老一輩擔心他會如脫韁野馬，安倍看到「黨風一新會」聲勢，擔心河野主張世代交替，一旦上台，安倍和麻生等老一輩會被迫退休。

河野背後有兩大助力，其一是年輕議員，他們期待河野的人氣能做為「選舉門面」，十月底眾院選舉若由「河野首相」領軍，自民黨超越目前席次的可能性大增。

其二是國際因素，河野畢業於美國喬治城大學，是有名的知美派；中國也偏好河野，不僅因為他的主張溫和，更因為他的父親前首相河野洋平過去與中國親善，曾反省日本二次大戰罪行。

不過，選舉結果再次顯示，在自民黨內，改革主張和人氣仍不敵派閥操作。岸田派和高市早苗陣營28日晚間達成合作協議，高市同意在第二輪投票支持岸田，顯示高市背後由安倍領軍的細田派已決定挺岸田，原本呼聲最高的河野也注定落敗。

菅義偉 退休 中國

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