政府暫不關門…民主黨內訌 基建+開支案恐泡湯

拜登總統29日取消視察芝加哥行程，坐鎮白宮，督導法案磋商。（路透）

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)29日晚間宣布，民主黨 已與共和黨達成臨時開支法案(stopgap bill)協議，將於30日投票，維持政府運作至12月初，避免政府停擺。

「我們有共識，避免政府關門，明早必須投票。」舒默表示，這項權宜之計將包含天災紓困緊急預算，以及協助阿富汗難民的經費。

政府預算期限30日午夜到期，舒默表示，參院「可以盡快通過這項措施，送交眾院 並呈到總統桌上，一切將在30日午夜前完成。」

共和黨議員表示，將支持「單純的」臨時開支法案，不包含債限條款，民主黨必須在沒有共和黨支持的情況下，自行解決債限問題；但民主黨不以為然，認為債限是兩黨應當共同承擔的責任。

有線電視新聞網(CNN)報導，眾院預料將跟進參院的決定。

另方面，眾院訂30日表決規模1兆元基礎建設包裹法案，拜登 總統與民主黨國會領袖在倒數時刻仍不放棄，為爭取重大經濟施政及避免聯邦政府關門做最後努力；拜登29日取消原本排定前往芝加哥宣導新冠疫苗的行程，留在華府督軍，期盼黨內溫和派與進步派能夠達成協議。

美聯社報導，拜登29日晚間仍無法說服兩位反對3.5兆開支法案的民主黨籍國會參議員曼欽(Joe Manchin，西維吉尼亞州)和席納瑪(Kyrsten Sinema，亞利桑納州)；倘若沒有全體民主黨參議員支持，在共和黨籍參議員一致反對的情況下，法案恐將無望過關。

29日晚間，眾院議長波洛西及參院多數黨領袖舒默都抵達白宮與拜登持續討論。

眾院民主黨團原本的盤算是讓基礎建設包裹法案於30日表決通過，並送交拜登簽署；然而，華盛頓郵報分析，由於民主黨內部分歧越來越大，法案能否在眾院過關已出現變數。

基建法案內容包括翻修全國老舊道路、橋梁、管線、港口等，並且建構網路服務系統，參院今夏已經表決通過基建案，接下來將進入眾院投票；但進步派民主黨國會議員則把基建案當做政治談判籌碼，揚言若不通過規模高達3.5兆元的經濟包裹法案，就不惜讓基建案泡湯。

民主黨參院中間派要角曼欽及席納瑪也認為3.5兆元的開支太龐大，力主刪減法案規模。

已經上演數日的民主黨內部對峙，29日晚間氣氛更加僵化；拜登高層幕僚花了一整天與席納瑪磋商，曼欽則發表聲明，堅決反對耗資數兆元的法案，還說基建法案30日在眾院表決前，派系之間達成協議的機會並不大；他接受媒體訪問時說：「不可能，那是不可能的。」

紐約時報分析，如果拜登無法排除席納瑪與曼欽對法案的疑慮，也無法降低民主黨進步派人士的不滿後支持基建法案，將眼看著整套經濟施政計畫隨著派系鬥爭，在幾天內石沉大海。

美聯社分析說，拜登目標遠大的施政願景能否落實，現在完全掌握在席納瑪與曼欽兩人手中；波洛西則透露，除非磋商獲得進展，否則可能考慮延後基建法案的表決。

兩黨近日對於避免政府關門的爭議也在於如何應對債限危機，民主黨最初希望將債限及政府預算包裹通關，一石二鳥，卻因共和黨反對而在參院觸礁。