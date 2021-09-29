「對手比你好」川普嗆坎普 共和黨憂喬州不保

前總統川普（右）因與喬治亞州長坎普(中)鬧僵，聲稱民主黨挑戰者艾布蘭比坎普要好，引發共和黨內憂懼。(美聯社)

前總統川普 最近升高批評聲浪，打擊與他生齟齬的共和黨 籍喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)，甚至不惜放話說民主黨挑戰者艾布蘭(Stacey Abrams)比坎普都要好，已使共和黨高曾層擔憂引發黨內分裂，導致2022年期中選選情重傷，搖擺州的喬州 會由紅轉藍。

有線電視新聞網(CNN)28日報導，川普25日在替心腹造勢的會場上說，他講心裡話，即便現任民主黨聯邦眾議員艾布蘭，也比現任州長坎普更適合當州長；川普還喊話艾布蘭，叫她取坎普而代之，他不會反對。

共和黨高層為此憂心不已，唯恐喬州黨內分裂，會把州長一職拱手讓給民主黨，而且幫民主黨保住參院一席；選情本對共和黨應該形勢大好。

川普貌似替艾布蘭背書一事，另踢爆共和黨高層該如何處理目前情勢缺乏自信。

沒人贊成川普 也沒人敢大聲反對

亞特蘭大市廣播電台脫口秀主持人艾利克森(Erick Erickson)表示，喬州共和黨一片沉默，真是咄咄怪事；沒人贊成川普，也沒人替川普的說法背書，但人人都不敢大聲反對。

喬州戰場另展露共和黨為黨前途有更大戰役要打，以及川普盤踞共和黨的角色；川普使盡力氣，想依自己形象來塑造喬州的未來。

川普支持一堆候選人，在喬州黨內初選有得拚的地區競選公職，例如沃克(Herschel Walker)競選聯邦參議員、瓊斯(Burt Jones)選副州長，還有海斯(Jody Hice)選州務卿。

一位喬治亞共和黨資深黨工表示，坎普若不與川普妥協，那他瞧不出該怎麼團結全黨；問題與公不公平無關，重點在現實，坎普必須讓全黨2022年能夠團結。

喬州選情對共和黨至關重大，甚至決定2022年秋季期中選後，參院由哪一黨占多數；另一名共和黨工指出，當前大潮流是民意對拜登很不滿，共和黨本可以趁勢而上，川普反倒變成阻力。

喬州副州長鄧肯(Geoff Duncan)最近在CNN撰文指出，川普威脅要以自己自私的政治目標來綁架喬州，損及保守派運動，再不阻止他，只怕未來四年又要讓拜登指點江山；川普2020年雖輸掉喬州，但是在共和黨基本盤仍受愛戴，凡是直接反對川普的候選人，根本吸引不了選民。