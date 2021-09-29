川普駁艷星醜聞 曾致電發言人澄清命根子形狀

前總統川普。（路透）

前白宮 發言人葛瑞珊 在即將出版的新書中大爆前總統川普 猛料；野獸日報(Daily Beast)報導，除「大腸鏡」、「普亭」外，葛瑞珊還稱，川普曾為了反駁外界的桃色傳聞，向她澄清他的生殖器形狀。

葛瑞珊在2019年7月至2020年4月間擔任白宮發言人，之後轉任前第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)的幕僚長兼新聞秘書，後因今年1月6日的國會暴動事件而求去。

2018年時，本名史蒂芬妮‧克利佛(Stephanie Clifford)的色情片女星「風暴女」丹尼爾斯(Stormy Daniels)，稱自己曾遭川普性侵，為了佐證，她還以「毛茸茸」、「(電子遊戲)瑪利歐系列中的蘑菇」等詞彙，形容川普的生殖器。

葛瑞珊在書中說，這類言論顯然讓川普十分不快，以至於他曾在空軍一號上致電她說，他的生殖器「既不小、亦非蘑菇狀」。

葛瑞珊還在書中指控川普多項對女性的不當行為；葛瑞珊還提到，2018年前總統老布希總統去世後，白宮內部人員準備依照過往傳統，讓布希家使用空軍一號載送老布希的靈柩，但是他們並未向川普透露這項計畫，理由是川普不可能會答應。

葛瑞珊說，關於「疾病、死亡、遺體」之類的內容，是真真切切地能把川普嚇到寢食難安；老布希的靈柩後來仍由空軍一號載送至華府。

葛瑞珊還提到，川普習慣自己拿剪刀來打理自己的頭髮，而且那把剪刀「大到可以當作他的物業落成的剪綵之用」。