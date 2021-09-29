我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「撥電話給解放軍」密利國會自白喊冤：這不是密電

「價高才買得到房」全美房價7月飆升19.7%創新高

川普駁艷星醜聞 曾致電發言人澄清命根子形狀

編譯洪毅／綜合28日電
前總統川普。（路透）
前總統川普。（路透）

白宮發言人葛瑞珊在即將出版的新書中大爆前總統川普猛料；野獸日報(Daily Beast)報導，除「大腸鏡」、「普亭」外，葛瑞珊還稱，川普曾為了反駁外界的桃色傳聞，向她澄清他的生殖器形狀。

葛瑞珊在2019年7月至2020年4月間擔任白宮發言人，之後轉任前第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)的幕僚長兼新聞秘書，後因今年1月6日的國會暴動事件而求去。

2018年時，本名史蒂芬妮‧克利佛(Stephanie Clifford)的色情片女星「風暴女」丹尼爾斯(Stormy Daniels)，稱自己曾遭川普性侵，為了佐證，她還以「毛茸茸」、「(電子遊戲)瑪利歐系列中的蘑菇」等詞彙，形容川普的生殖器。

葛瑞珊在書中說，這類言論顯然讓川普十分不快，以至於他曾在空軍一號上致電她說，他的生殖器「既不小、亦非蘑菇狀」。

葛瑞珊還在書中指控川普多項對女性的不當行為；葛瑞珊還提到，2018年前總統老布希總統去世後，白宮內部人員準備依照過往傳統，讓布希家使用空軍一號載送老布希的靈柩，但是他們並未向川普透露這項計畫，理由是川普不可能會答應。

葛瑞珊說，關於「疾病、死亡、遺體」之類的內容，是真真切切地能把川普嚇到寢食難安；老布希的靈柩後來仍由空軍一號載送至華府。

葛瑞珊還提到，川普習慣自己拿剪刀來打理自己的頭髮，而且那把剪刀「大到可以當作他的物業落成的剪綵之用」。

川普 葛瑞珊 白宮

上一則

「對手比你好」川普嗆坎普 共和黨憂喬州不保

下一則

鏡頭前作秀…川普討好普亭：我會假裝對你強硬

延伸閱讀

川普為駁艷星醜聞 爆親致電澄清「生殖器形狀」

川普為駁艷星醜聞 爆親致電澄清「生殖器形狀」
新書爆川普鏡頭前作秀 私下討好普亭：會假裝對你強硬

新書爆川普鏡頭前作秀 私下討好普亭：會假裝對你強硬
葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查

葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查
20%偷渡客染疫 國安部長坦承「未料到確診會飆高」

20%偷渡客染疫 國安部長坦承「未料到確診會飆高」

熱門新聞

華為財務長孟晚舟24日獲釋放後，已於溫哥華國際機場搭班機返中國。（路透）

孟晚舟已搭機返中 獲釋後未更衣 奔上國航飛深圳

2021-09-24 20:29
孟晚舟獲釋放後，腳上已無電子腳鐐。（路透）

孟晚舟獲釋 加法官終結引渡程序 3年法律戰落幕

2021-09-24 19:40
恒大集團深圳總部外23日仍有不滿的投資者聚集，被警方及保安包圍。(美聯社)

北京不救？傳要求地方政府為恒大倒閉做好準備

2021-09-23 22:45
孟晚舟8月出席加拿大法院的庭訊。(路透)

可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國

2021-09-24 11:47
「華爾街日報」社論指出，中國國家主席習近平將做出上台以來最大膽的經濟賭注：刺破中國房地產的大泡泡，卻不讓經濟崩盤。（路透）

恒大危機 WSJ：習近平刺破房地產泡泡 又不讓經濟崩盤

2021-09-21 12:46
兩名加拿大人質康明凱及史佩弗的加國空軍專機25日抵達多倫多國際機場。(路透)

紐時：北京營救孟晚舟不計一切 外國公民被當籌碼

2021-09-26 13:28

超人氣

更多 >
麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美

麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美
政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出

政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出
葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查

葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查
他在車窗上貼這幾個「不當字樣」 被警關押15天

他在車窗上貼這幾個「不當字樣」 被警關押15天
四大難題同時降臨 民主黨危機處理所剩時間有限

四大難題同時降臨 民主黨危機處理所剩時間有限