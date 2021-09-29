鏡頭前作秀…川普討好普亭：我會假裝對你強硬
自2016年競選期間開始便在前總統川普和前第一夫人梅蘭妮亞身邊擔任要職的前白宮發言人葛瑞珊(Stephanie Grisham)出新書爆料，描述川普在鏡頭前作秀擺出對俄羅斯總統普亭的強硬姿態，人後卻軟調相迎；書中還提到川普經常霸凌幕僚、歧視女性，甚至要求晉升漂亮女助理。
在這本總計352頁、名為「現在我來回答問題：我在川普的白宮看到了什麼」(I'll Take Your Questions Now: What I Saw in The Trump White House)書中，葛瑞珊寫道，在2019年日本大阪20國峰會90分鐘對談前，川普曾向普亭示好地說：「我會有幾分鐘假裝對你態度強硬一些，但那只是為了讓鏡頭拍攝而已，等媒體離開後，我們就可以好好談談。你理解的。」
葛瑞珊是川普身邊最資深、任職時 間最長的顧問之一，她曾任川普的第三任白宮發言人與白宮聯絡室主任；她在白宮最後一年不常在辦公室，疫情開始時曾確診新冠病毒，然後轉任第一夫人辦公室幕僚長，最後在1月6日在國會大廈暴亂期間辭職。
葛瑞珊控川普要求晉升美女助理
葛瑞珊在書中指控川普一連串性別歧視和不端行徑；其中包括對一名年輕女新聞助理著迷，在新聞發布會上不斷詢問這位女助理在哪裡，還多次要求將那名女助理帶到空軍一號機艙，這樣他就可以「看著她(的背影)」；川普當時用髒話形容她的背影。
葛瑞珊還寫道，川普指示她提升這位女助理，「讓她開心」，但葛瑞珊決定讓她離川普遠一點。
川普曾問葛男友：她床上功夫如何
葛瑞珊另外提到，川普曾問過她自己當時的男友(也是川普的幕僚)，她的床上功夫好不好。
在專欄作家珍．卡若爾(E. Jean Carroll)指控川普，曾在1990年代性侵她的熱門新聞期間，川普以言辭羞辱卡若爾的外表，然後盯著葛瑞珊強調說：「否認就對了。在任何情況下妳就這樣做。你只管否認就對了。」
特勤局叫梅蘭妮亞「長髮公主」
葛瑞珊同時也提到梅蘭妮亞，說她和她丈夫一樣固執，只是兩人的氣質正巧相反；梅蘭妮亞深信要好好照顧自己，一登上空軍一號就立即換上長袍和拖鞋。她對自己的口音和語法很在意，所以很少自己寫任何東西。
特勤局給梅蘭妮亞起了個綽號「長髮公主」(Rapunzel)，因為她很少離開她的塔—白宮住所。
疫情狂飆期間，梅蘭妮亞曾花兩個小時重新調整白宮網球館剪綵照片，因為她幾周前沒拍到好照片；在1月6日國會大廈暴亂期間，她正為一張地毯拍攝照片。
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