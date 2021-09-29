鏡頭前作秀…川普討好普亭：我會假裝對你強硬

前白宮發言人葛瑞珊出新書爆料，指前總統川普（右）在鏡頭前作秀擺出對俄羅斯總統普亭（左）的強硬姿態，人後卻軟調相迎。圖為兩人2017年11月11日出席亞太經合峰會。（美聯社）

自2016年競選期間開始便在前總統川普 和前第一夫人梅蘭妮亞身邊擔任要職的前白宮 發言人葛瑞珊 (Stephanie Grisham)出新書爆料，描述川普在鏡頭前作秀擺出對俄羅斯總統普亭的強硬姿態，人後卻軟調相迎；書中還提到川普經常霸凌幕僚、歧視女性，甚至要求晉升漂亮女助理。

在這本總計352頁、名為「現在我來回答問題：我在川普的白宮看到了什麼」(I'll Take Your Questions Now: What I Saw in The Trump White House)書中，葛瑞珊寫道，在2019年日本大阪20國峰會90分鐘對談前，川普曾向普亭示好地說：「我會有幾分鐘假裝對你態度強硬一些，但那只是為了讓鏡頭拍攝而已，等媒體離開後，我們就可以好好談談。你理解的。」

葛瑞珊是川普身邊最資深、任職時 間最長的顧問之一，她曾任川普的第三任白宮發言人與白宮聯絡室主任；她在白宮最後一年不常在辦公室，疫情開始時曾確診新冠病毒，然後轉任第一夫人辦公室幕僚長，最後在1月6日在國會大廈暴亂期間辭職。

葛瑞珊控川普要求晉升美女助理

葛瑞珊在書中指控川普一連串性別歧視和不端行徑；其中包括對一名年輕女新聞助理著迷，在新聞發布會上不斷詢問這位女助理在哪裡，還多次要求將那名女助理帶到空軍一號機艙，這樣他就可以「看著她(的背影)」；川普當時用髒話形容她的背影。

葛瑞珊還寫道，川普指示她提升這位女助理，「讓她開心」，但葛瑞珊決定讓她離川普遠一點。

川普曾問葛男友：她床上功夫如何

葛瑞珊另外提到，川普曾問過她自己當時的男友(也是川普的幕僚)，她的床上功夫好不好。

在專欄作家珍．卡若爾(E. Jean Carroll)指控川普，曾在1990年代性侵她的熱門新聞期間，川普以言辭羞辱卡若爾的外表，然後盯著葛瑞珊強調說：「否認就對了。在任何情況下妳就這樣做。你只管否認就對了。」

特勤局叫梅蘭妮亞「長髮公主」

葛瑞珊同時也提到梅蘭妮亞，說她和她丈夫一樣固執，只是兩人的氣質正巧相反；梅蘭妮亞深信要好好照顧自己，一登上空軍一號就立即換上長袍和拖鞋。她對自己的口音和語法很在意，所以很少自己寫任何東西。

特勤局給梅蘭妮亞起了個綽號「長髮公主」(Rapunzel)，因為她很少離開她的塔—白宮住所。

疫情狂飆期間，梅蘭妮亞曾花兩個小時重新調整白宮網球館剪綵照片，因為她幾周前沒拍到好照片；在1月6日國會大廈暴亂期間，她正為一張地毯拍攝照片。