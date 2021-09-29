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葛瑞珊新書爆料：川普2019秘密就醫 其實是大腸鏡檢查

記者顏伶如／綜合報導
前白宮發言人史蒂芬妮．葛瑞珊(左)曾在川普（右）夫婦身邊任職多年。(Getty Images)
前白宮發言人史蒂芬妮．葛瑞珊(左)曾在川普（右）夫婦身邊任職多年。(Getty Images)

前總統川普2019年曾經前往華特里德國家軍醫院(Walter Reed National Military Medical Center)就醫，引發外界對於元首健康狀況是否亮紅燈的猜測；前白宮發言人葛瑞珊(Stephanie Grisham)在即將出版的爆料新書中揭露，川普當時秘密就醫其實是接受大腸鏡檢查，由於檢查前必須全身麻醉，川普一方面不願意在無法視事的短暫期間，將政權交給副總統潘斯，另一方面則怕自己遭脫口秀節目揶揄，因此決定全程保密。

前白宮發言人史蒂芬妮．葛瑞珊即將出版回憶錄，揭露川普年代白宮內幕。（Getty ...
前白宮發言人史蒂芬妮．葛瑞珊即將出版回憶錄，揭露川普年代白宮內幕。（Getty Images）

葛瑞珊新書「現在我來回答問題：我在川普的白宮看到了什麼」(I'll Take Your Questions Now: What I Saw in The Trump White House)，由哈波柯林斯出版社(Harper Collins Publishers)發行，訂於10月5日推出。

取得新書節錄的有線電視新聞網(CNN)28日報導，葛瑞珊在書中雖然沒有明確寫道大腸鏡例行檢查字眼，但上下文整體描述則已呼之欲出。

全身麻醉 政權不願暫交潘斯

書中寫道，川普2019年是接受「非常普通的程序」，過程中必須全身麻醉；她也寫道，前總統布希(George W. Bush)執政期間也接受過相同程序。

葛瑞珊在書中寫道，川普不願意全身麻醉期間把政權交給潘斯暫時掌理，因此決定對於前往華特里德醫院一事完全保密。

保密 不想成深夜脫口秀笑柄

書中指出，川普決定保密的另一個理由則是，「不想成為深夜脫口秀節目的笑柄」。

葛瑞珊從2016年競選期間開始便在川普身邊擔任要職；川普執政之後，她除了曾任白宮發言人、白宮聯絡室主任之外，還當過白宮第一夫人辦公室幕僚長；葛瑞珊擔任白宮發言人期間，由於從來不曾舉行新聞說明會，遭到外界批評。

今年1月6日國會暴動發生後，葛瑞珊宣布辭職，離開華府後多半也保持低調；CNN報導，消息人士透露，葛瑞珊目前住在堪薩斯州，過去幾個月都在忙著寫書。

對於葛瑞珊新書爆料內容，川普透過發言人麗茲‧哈林登(Liz Harrington)28日對CNN發表聲明指出：「卑鄙的出版商持續報導一些無聊的垃圾訊息，真的很糟糕。我們以及讓美國再度偉大(MAGA)運動已經見怪不怪。就在不遠的將來，我們將能再次掌握發言權，也能受到新聞媒體的公平對待。」

對於擔任發言人期間從來不曾舉行新聞說明會，葛瑞珊在書中解釋寫道，不開記者會的原因是心理非常明白，川普遲早會要求她對社會大眾說一些不實內容，「或者講一些讓人看起來像個瘋子的話」。

川普 葛瑞珊 白宮

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