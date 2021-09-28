彭博9月防疫韌性排行榜 愛爾蘭高居榜首 美排名28

彭博資訊9月全球防疫韌性排行榜顯示，愛爾蘭高居榜首，台灣則下滑一名至第42。圖為愛爾蘭都柏林街景。Getty Images

彭博資訊28日公布9月全球防疫韌性排行榜，歐洲國家連續第三個月占據主導地位，包辦前五名，愛爾蘭高居榜首，較8月上升三名，台灣 的排名則下滑一名至第42。

根據9月排行榜，前五名依序為愛爾蘭、西班牙、荷蘭、芬蘭及丹麥，這些國家的疫苗 覆蓋率均在68%以上，而且主要受惠於歐盟允許完全接種疫苗者自由入境的決定。相較之下，Delta變種新冠病毒令美國陷入混亂，9月排名下降三名至第28，因為不受約束地恢復正常，感染病例和死亡人數激增。

東南亞經濟體在9月排名中繼續墊底，印尼、泰國、馬來西亞、越南和菲律賓排在最後五位。儘管該地區的疫情可能已經達到頂峰，但其依賴出口的經濟仍在承受煎熬。

去年11月排名第一的紐西蘭從8月下降了九位，跌至第38名。新加坡 正試圖從清零策略轉向疫苗主導下的重新開放，但由於病例激增導致重新實施了一些限制措施，其排名下降了11名至第19。

台灣在抗疫復甦表現方面獲得56.5分，疫苗接種覆蓋率30%，封鎖措施嚴重程度為40，航班運能為負84.9%，開放旅行路線為154。