我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

四大難題同時降臨 民主黨危機處理所剩時間有限

20%偷渡客染疫 國安部長坦承：未料到確診會飆高

彭博9月防疫韌性排行榜 愛爾蘭高居榜首 美排名28

編譯林聰毅／綜合外電
彭博資訊9月全球防疫韌性排行榜顯示，愛爾蘭高居榜首，台灣則下滑一名至第42。圖為愛爾蘭都柏林街景。Getty Images
彭博資訊9月全球防疫韌性排行榜顯示，愛爾蘭高居榜首，台灣則下滑一名至第42。圖為愛爾蘭都柏林街景。Getty Images

彭博資訊28日公布9月全球防疫韌性排行榜，歐洲國家連續第三個月占據主導地位，包辦前五名，愛爾蘭高居榜首，較8月上升三名，台灣的排名則下滑一名至第42。

根據9月排行榜，前五名依序為愛爾蘭、西班牙、荷蘭、芬蘭及丹麥，這些國家的疫苗覆蓋率均在68%以上，而且主要受惠於歐盟允許完全接種疫苗者自由入境的決定。相較之下，Delta變種新冠病毒令美國陷入混亂，9月排名下降三名至第28，因為不受約束地恢復正常，感染病例和死亡人數激增。

東南亞經濟體在9月排名中繼續墊底，印尼、泰國、馬來西亞、越南和菲律賓排在最後五位。儘管該地區的疫情可能已經達到頂峰，但其依賴出口的經濟仍在承受煎熬。

去年11月排名第一的紐西蘭從8月下降了九位，跌至第38名。新加坡正試圖從清零策略轉向疫苗主導下的重新開放，但由於病例激增導致重新實施了一些限制措施，其排名下降了11名至第19。

台灣在抗疫復甦表現方面獲得56.5分，疫苗接種覆蓋率30%，封鎖措施嚴重程度為40，航班運能為負84.9%，開放旅行路線為154。

疫苗 台灣 新加坡

上一則

20%偷渡客染疫 國安部長坦承「未料到確診會飆高」

下一則

中國從南到北限電 衝擊全球緊繃供應鏈

延伸閱讀

「抹香鯨可好？」台博館揭密中法戰爭台灣防疫暗語

「抹香鯨可好？」台博館揭密中法戰爭台灣防疫暗語

MLB／史丹頓天天開砲…洋基橫掃紅襪 站穩外卡榜首

MLB／史丹頓天天開砲…洋基橫掃紅襪 站穩外卡榜首
台防疫鬆綁…陳時中：唱KTV要戴口罩 打牌要戴手套

台防疫鬆綁…陳時中：唱KTV要戴口罩 打牌要戴手套
完全接種科興、國藥可入境美國 俄疫苗還不行

完全接種科興、國藥可入境美國 俄疫苗還不行

熱門新聞

白宮新冠疫情協調官齊安茲20日宣布，美國將自11月初開始，要求入境美國的外國旅客提供接種證明、病毒檢測陰性證明和接觸者追蹤相關訊息。(路透)

美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關

2021-09-20 22:40
華為財務長孟晚舟24日獲釋放後，已於溫哥華國際機場搭班機返中國。（路透）

孟晚舟已搭機返中 獲釋後未更衣 奔上國航飛深圳

2021-09-24 20:29
孟晚舟獲釋放後，腳上已無電子腳鐐。（路透）

孟晚舟獲釋 加法官終結引渡程序 3年法律戰落幕

2021-09-24 19:40
「華爾街日報」社論指出，中國國家主席習近平將做出上台以來最大膽的經濟賭注：刺破中國房地產的大泡泡，卻不讓經濟崩盤。（路透）

恒大危機 WSJ：習近平刺破房地產泡泡 又不讓經濟崩盤

2021-09-21 12:46
恒大集團深圳總部外23日仍有不滿的投資者聚集，被警方及保安包圍。(美聯社)

北京不救？傳要求地方政府為恒大倒閉做好準備

2021-09-23 22:45
孟晚舟8月出席加拿大法院的庭訊。(路透)

可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國

2021-09-24 11:47

超人氣

更多 >
布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府

布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府
紐約華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網

紐約華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網
她合照伸鹹豬手襲胸 迪士尼樂園演員變臉勒令「離開」

她合照伸鹹豬手襲胸 迪士尼樂園演員變臉勒令「離開」
殺死東三省人？中國東北拉閘限電的「暴力硬停電」風暴

殺死東三省人？中國東北拉閘限電的「暴力硬停電」風暴
參院封殺債限案 聯邦政府30日恐關門

參院封殺債限案 聯邦政府30日恐關門