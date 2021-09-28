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化解黨內分歧推2預算法案 舒默、波洛西辦得到嗎？

編譯潘勛╱綜合27日電
國會參眾兩院民主黨議員本周必須要通過拜登總統的兩大撥款法案，但在由於開支龐大，在黨內遭到極大阻力，沒有足夠票數通過。圖為眾院議長波西27日在國會與同黨議員繼續協商，目前預定30日先投表決1.2兆元基建案。(Getty Images)
國會參眾兩院民主黨議員本周必須要通過拜登總統的兩大撥款法案，但在由於開支龐大，在黨內遭到極大阻力，沒有足夠票數通過。圖為眾院議長波西27日在國會與同黨議員繼續協商，目前預定30日先投表決1.2兆元基建案。(Getty Images)

民主黨而言，目前重大法案在國會堆積如山，拜登的施政全在吊命且不容任何同黨議員跑票；參院多數黨領袖舒默、眾院議長波洛西肩扛督票催票重任，雖都會見過自己黨內的「搗蛋鬼」，但民主黨內對兩大預算法案意見紛雜，不禁令人懷疑兩位民主黨高層能否成功讓法案強渡關山。

紐約時報報導，民主黨所提兩大法案內容龐大繁雜，上千頁條，沒人敢說想過關很容易，對舒默及波洛西而言，當前兩大法案的挑戰尤其艱鉅，先是1兆元基礎建設法案30日排定在眾院審議；總金額3兆5000億元預算案還等著拼湊起來；但聯邦政府可能在10月1日就得被迫關門，緊跟著的是國債可能違約而掀起危機。而兩大法案還沒有通過。

這些法案在參院不容民主黨跑一票，眾院只容跑三票，所以舒默及波洛西面臨的試煉，可謂國家有史迄今最為困難；前賀深參議員戴紹(Tom Daschle)說，目前每個議員等於都有否決權，有權定法案的生死。

民主黨議員們大有理由埋怨舒默及波洛西，甚至拜登總統，指基建案及預算案都溝通不足，或者想搞兩黨合作，以至於無法綁成一案而趁預算表決強渡關山，一勞永逸；但就算是預算案到今天離繕擬完妥也還差很遠。

除此之外，共和黨把拜登的施政構想，視為傲慢到瀕臨集權專制；不過還用不著反對黨糾集全力反對政府擴大施政，共和黨表示，民主黨高層早已保證預算案最終會分崩離析了。

但至少到現在，民主黨人還擺出有信心的模樣，認為舒默及波洛西能糾眾完成可謂立法傳奇的事蹟。眾院副議長凱瑟琳‧克拉克(Katherine M. Clark)指出，波洛西舉措鎮靜，有謀有為，而且信任眾院民主黨團；手下各委員會辦事人等雖然忙碌，但都聽她指揮，處理猶待解決的要務。

不過，預算案規模太大，變得很難糾合，再加上民主黨內有中間派與進步派對政策見解之紛歧，甚至放話反對；紐時指出，真不知波洛西及舒默能化解這些糾紛，專家指出，兩人目前的挑戰，可形容成要在颶風當中，把多架飛機降落到一條窄窄跑道。

參院共和黨參議員團結一致，一票未跑，技術上讓眾院民主黨所提升高政府借錢上限一案，...
參院共和黨參議員團結一致，一票未跑，技術上讓眾院民主黨所提升高政府借錢上限一案，無法表決。圖為參院多數黨領袖舒默27日步入國會。(Getty Images)

民主黨 預算 波洛西

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基建、預算案卡關 民主黨人批拜登未斡旋黨內兩派

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債限到期、推動基建及預算案 拜登任期成敗看本周

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