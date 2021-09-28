參院封殺提高債限案 政府周五恐將關門

國會本周進行兩大法案表決大戰，但如果無法先達成延長政府運作法案，聯邦政府就要陷人停擺。(Getty Images)

參院共和黨 27日晚，成功拒絕支持民主黨 挾帶提高聯邦借債上限的延長聯邦政府運作的法案，如果執政的民主黨無法及時提出替代法案，逆轉政府30日關門、同時避免聯邦債務於下月違約的新案，國家將朝財政危機邊緣更近一步。

紐約時報報導，共和黨曾在該黨掌握白宮時提高債限數兆元，但共和黨人士如今指責目前控制白宮及參眾兩院的民主黨必須承擔所有政治後果。

共和黨杯葛的預算案內含支持安頓阿富汗難民與天災重建的費用，以及讓所有政府機關維持營運到12月3日的經費，同時增加債限至2022年底。

這項預算案上周在民主黨片面支持下強渡眾院，27日晚卻在參院以48票對上50票宣告失敗，無法進一步討論表決。

目前有兩大預算案卡關，讓拜登 政府的財政前景籠罩不確定性，形成拜登與民主黨領袖的另一大挑戰，執政黨迫切需要聯邦政府經費支持，同時也得為訂30日舉行的基礎建設法案爭取支持票，以解決更廣泛的預算案爭議。

此外，拜登與民主黨領袖還得馬上訂定新計畫，提高聯邦借貸債限；專家預期，聯邦借貸最快將在10月中旬或下旬達到上限。

兩黨都有在近年提高債限的紀錄。目前共和黨參議員「記仇」，認為曾阻撓共和黨通過數兆元內政開支與稅務改革法案的民主黨，現在「罪有應得」。

參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)說：「共和黨議員不會支持提高債限。」「現在民主黨當家，當家就要負責任。」

麥康諾重申他數月以來的警告，他說：「兩黨合作並非電燈開關，民主黨要借錢的時候就開，要花錢的時候就關。」

紐時指出，兩黨執政期間都曾提高債限，這不僅是為拜登尚未簽署成為法的提案鋪路，但雙方磋商未能化解歧見。

儘管如此，麥康諾仍試圖將此案塑造為民主黨與拜登迄今施政成敗的案例，他與其他共和黨議員僅打算支持未提高債限的延長政府運作的新預算案。

民主黨則大聲譴責該黨蓄意傷害國家運作。參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，共和黨這麼做將會步上「蓄意妨害國家開支的能力，今天過後，顯然可輕易辨識哪個政黨努力解決國家面臨的問題，而哪個政黨加速讓我們墮入沒有必要且可避免的災難。」