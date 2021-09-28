債限到期、推動基建及預算案 拜登任期成敗看本周

國會參眾兩院民主黨議員本周必須要通過拜登總統的兩大撥款法案，但在由於開支龐大，在黨內遭到極大阻力，目前沒有足夠票數通過。(美聯社)

華盛頓郵報與紐約時報分析，拜登 政府面臨債限和政府經費月底，還得推動1兆元基礎建設法案和3.5兆元預算 案，拜登總統施政成敗將在本周見真章；眾院 民主黨27日開會，試圖化解黨內對於1兆元基建法案而逐漸擴大的歧見，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)表示，計畫不變，基建法案訂30日交付表決。

華郵報導，波洛西27日召集眾院所有黨團開會，為接下來幾天繁忙緊湊的議程鋪路，矢言加速拜登野心勃勃的經濟計畫並通過避免政府關門所需的預算案。

然而，民主黨內部溫和派與傾自由派的僵局仍待波洛西努力解決，以避免罕見的眾院尷尬局面。

溫和派支持改善國家橋梁、道路、管線、港埠與網路的基建法案，但傾左自由派人士揚言反對基建法案，希望將此案用作護航3.5兆元預算案通關的槓桿；溫和派數月來試圖削弱3.5兆元預算案的規模，此案將對富人及企業徵稅，藉此為擴大健康照護、改善教育及對抗氣候變遷的費用埋單。

拜登27日在白宮語帶樂觀的說：「我認為事情順利發展，我們將會做到；可能不是本周尾聲，但我希望在本周末(化解國會面臨的障礙)。」

對於國會本周面臨的四項挑戰，拜登說：「我們如果都能做到(通過這些法案)，國家會很健全。」

紐時指出，預算案、基建案等法案若無法過關，拜登的施政議程及民主黨的未來將陷入險境，也將形成有利共和黨的契機。

眾院進步連線(Congressional Progressive Caucus)主席、華盛頓州聯邦眾議員普拉蜜拉‧賈亞帕(Pramila Jayapal)表示，目前有60位民主黨議員不同意在3.5兆元法案通關之前，先表決兩黨基建法案，若是如此，他們將投下反對票。

加州聯邦眾議員羅康納(Ro Khanna)推文寫道：「讓我們釐清事實，不通過『重建美好法案』(Build Back Better Act)，就不會通過基建法案。」