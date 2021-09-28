我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

殺死東三省人？中國東北的「暴力硬停電」風暴

麻州華裔兄妹被中國限制出境4年 已獲釋返美

基建、預算案卡關 民主黨人批拜登未斡旋黨內兩派

編譯林育正╱綜合27日電
民主黨內部對拜登總統的失望日益漸增，不滿他未在進步派和溫和派之間斡旋，以推動基礎建設案及重建美好未來法案。(美聯社)
民主黨內部對拜登總統的失望日益漸增，不滿他未在進步派和溫和派之間斡旋，以推動基礎建設案及重建美好未來法案。(美聯社)

距離跨黨派基礎建設法案投票僅剩幾天，民主黨內部對拜登總統的失望卻日益漸增，不滿他未在進步派和溫和派之間斡旋，以推動1兆2000億元的基礎建設案，以及3兆5000億元的重建美好未來法案(Build Back Better Act)。

國會本來預計在9月下旬通過立法，但民主黨內部卻因投票順序出現矛盾。一名溫和派人士表示，白宮聽取各方意見已很長一段時間，現在應該出手協助，使投票過關。他說：「總統現在需要拿起話筒開始打電話。」另有資深幕僚透露：「現在出了不少差錯，這一切都岌岌可危，拜登需要更加投入。」

溫和派尋求先通過跨黨派的基礎建設預算案，但進步派希望先針對3兆5000億元的法案進行投票，當中包括氣候變遷、教育和擴大社會安全網等。進步派發現，拜登和白宮皆有意使兩條法案過關，卻毫無作為。

一名眾院進步派消息人士指出：「沒有人向進步派提議或遊說，希望讓基建案在重建美好未來法案前投票。白宮還是一樣，只說我們需要讓兩條法案過關。」

黨派意見分歧在26日惡化，進步派威脅若不讓3兆5000億元的法案先過關，將使基建案投票失利。 

因此，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)已表明暫不會讓重建美好未來法案交付投票，除非確認此案能通過兩黨勢均力敵的參院。她表示：「我不會讓無法得到贊成票的法案進行投票，你無法選擇日期，但我們將在合適的時間投票。」儘管如此，她堅持預計在本周通過法案。

眾院進步派黨團主席賈亞帕(Pramila Jayapal)也證實，法案將無法獲得進步派支持。她說：「議長很清楚會有多少票，她了解黨團的立場，我們已清楚表態。」

1兆2000億元的基礎建設計畫，8月在參院69比30票通過；本月26日眾院預算委員會通過推動3兆5000億元的計畫將進行投票。但巨額的法案若通過，預計在參院碰上不小麻煩，民主黨自己的溫和派參議員曼欽(Joe Manchin)和席納瑪(Kyrsten Sinema)已表明反對。

投票 眾院 拜登

上一則

20%偷渡客染疫 國安部長坦承「未料到確診會飆高」

下一則

化解黨內分歧推2預算法案 舒默、波洛西辦得到嗎？

延伸閱讀

參院封殺債限案 聯邦政府30日恐關門

參院封殺債限案 聯邦政府30日恐關門
德州州長挺邊巡隊「沒鞭打移民」轟拜登甩鍋邊境難題

德州州長挺邊巡隊「沒鞭打移民」轟拜登甩鍋邊境難題
白宮：孟晚舟獲釋毫不影響美國的對中政策

白宮：孟晚舟獲釋毫不影響美國的對中政策
屢接燙手山芋 賀錦麗趁機建立自由派人脈

屢接燙手山芋 賀錦麗趁機建立自由派人脈

熱門新聞

白宮新冠疫情協調官齊安茲20日宣布，美國將自11月初開始，要求入境美國的外國旅客提供接種證明、病毒檢測陰性證明和接觸者追蹤相關訊息。(路透)

美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關

2021-09-20 22:40
華為財務長孟晚舟24日獲釋放後，已於溫哥華國際機場搭班機返中國。（路透）

孟晚舟已搭機返中 獲釋後未更衣 奔上國航飛深圳

2021-09-24 20:29
孟晚舟獲釋放後，腳上已無電子腳鐐。（路透）

孟晚舟獲釋 加法官終結引渡程序 3年法律戰落幕

2021-09-24 19:40
「華爾街日報」社論指出，中國國家主席習近平將做出上台以來最大膽的經濟賭注：刺破中國房地產的大泡泡，卻不讓經濟崩盤。（路透）

恒大危機 WSJ：習近平刺破房地產泡泡 又不讓經濟崩盤

2021-09-21 12:46
恒大集團深圳總部外23日仍有不滿的投資者聚集，被警方及保安包圍。(美聯社)

北京不救？傳要求地方政府為恒大倒閉做好準備

2021-09-23 22:45
孟晚舟8月出席加拿大法院的庭訊。(路透)

可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國

2021-09-24 11:47

超人氣

更多 >
布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府

布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府
紐約華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網

紐約華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網
港媒爆華爾街大佬替美中政府傳話 成「季辛吉翻版」

港媒爆華爾街大佬替美中政府傳話 成「季辛吉翻版」
中國前百強房企「光耀集團」破產 老董落跑被通緝

中國前百強房企「光耀集團」破產 老董落跑被通緝
14歲全紅嬋火爆 廠商捧千萬邀代言 她做出決定了

14歲全紅嬋火爆 廠商捧千萬邀代言 她做出決定了