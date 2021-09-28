基建、預算案卡關 民主黨人批拜登未斡旋黨內兩派

民主黨內部對拜登總統的失望日益漸增，不滿他未在進步派和溫和派之間斡旋，以推動基礎建設案及重建美好未來法案。(美聯社)

距離跨黨派基礎建設法案投票 僅剩幾天，民主黨內部對拜登 總統的失望卻日益漸增，不滿他未在進步派和溫和派之間斡旋，以推動1兆2000億元的基礎建設案，以及3兆5000億元的重建美好未來法案(Build Back Better Act)。

國會本來預計在9月下旬通過立法，但民主黨內部卻因投票順序出現矛盾。一名溫和派人士表示，白宮聽取各方意見已很長一段時間，現在應該出手協助，使投票過關。他說：「總統現在需要拿起話筒開始打電話。」另有資深幕僚透露：「現在出了不少差錯，這一切都岌岌可危，拜登需要更加投入。」

溫和派尋求先通過跨黨派的基礎建設預算案，但進步派希望先針對3兆5000億元的法案進行投票，當中包括氣候變遷、教育和擴大社會安全網等。進步派發現，拜登和白宮皆有意使兩條法案過關，卻毫無作為。

一名眾院 進步派消息人士指出：「沒有人向進步派提議或遊說，希望讓基建案在重建美好未來法案前投票。白宮還是一樣，只說我們需要讓兩條法案過關。」

黨派意見分歧在26日惡化，進步派威脅若不讓3兆5000億元的法案先過關，將使基建案投票失利。

因此，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)已表明暫不會讓重建美好未來法案交付投票，除非確認此案能通過兩黨勢均力敵的參院。她表示：「我不會讓無法得到贊成票的法案進行投票，你無法選擇日期，但我們將在合適的時間投票。」儘管如此，她堅持預計在本周通過法案。

眾院進步派黨團主席賈亞帕(Pramila Jayapal)也證實，法案將無法獲得進步派支持。她說：「議長很清楚會有多少票，她了解黨團的立場，我們已清楚表態。」

1兆2000億元的基礎建設計畫，8月在參院69比30票通過；本月26日眾院預算委員會通過推動3兆5000億元的計畫將進行投票。但巨額的法案若通過，預計在參院碰上不小麻煩，民主黨自己的溫和派參議員曼欽(Joe Manchin)和席納瑪(Kyrsten Sinema)已表明反對。