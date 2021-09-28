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殺死東三省人？中國東北的「暴力硬停電」風暴

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中國從南到北限電 衝擊全球緊繃供應鏈

編譯洪毅╱綜合27日電
中國限電措施範圍擴大。全球蘋果手機愛用者可能面臨聖誕節缺貨的情況。圖為24日在廣西壯族自治區南寧市的一家蘋果店前，消費者排隊購買最新的iPhone 13手機。(美聯社)
中國限電措施範圍擴大。全球蘋果手機愛用者可能面臨聖誕節缺貨的情況。圖為24日在廣西壯族自治區南寧市的一家蘋果店前，消費者排隊購買最新的iPhone 13手機。(美聯社)

中國限電、停電的範圍南至廣東、北達黑龍江，其影響層面之廣，恐怕足夠衝擊全球本已緊繃的供應鏈，包括甫發表新機的蘋果(Apple)；摩根士丹利(Morgan Stanley)、野村(Nomura)等機構則認為，停電對中國經濟的影響，足夠讓成長率被削減一個百分點之多。

中國限電、停電的範圍可謂「從南到北」；在廣東東莞一家鞋廠總經理說，這是他們建廠近20年來最高的時刻；在江蘇，蘋果供應鏈之一的乙盛精密26日表示，位於崑山的工廠將停工至30日；在東北三省，民眾正在擔心若停電時間太長，將如何度過已轉寒冷的天氣。

中國限電的可能原因眾多，首先是以燃煤為主的電廠因為近來採購成本壓力愈發沉重，又無法提高電費而降低發電量，這讓電廠寧願降載運作，避免更多損失；此外，中國也有減碳壓力，包括國際承諾，10月將在雲南昆明舉行的聯合國環境會議，以及明年2月的北京冬奧等。

中國限電措施範圍擴大，受影響者從重工業擴大到輕工業及太陽能等產業，預料將加速企業...
中國限電措施範圍擴大，受影響者從重工業擴大到輕工業及太陽能等產業，預料將加速企業面對節能及智慧製造升級，產業也將掀新一輪淘汰賽。(新華社)

接著是全球對各種產品的需求反彈，提高發電量；因此，如果限電的時間、範圍無法縮小，在當前全球晶片缺貨，航運滿載，新冠疫情依然不時攪局，港務、物流運作壓力沉重，又逢西方聖誕節需求高峰將臨的背景下，供應鏈混亂的情勢無異於雪上加霜。

目前公告受到限電影響的企業，至少包含15家中國上市公司及逾30家台灣企業，涵蓋蘋果到特斯拉(Tesla)供應鏈，其他產業更是不計其數；而供應鏈的混亂，將會讓全球通膨率上升，產品缺貨，進而衝擊全球經濟。

限電影響產能也會衝擊國內經濟；麥格理(Macquarie Group)經濟學者團隊撰寫的一份報告指出，中國「過去幾十年來從未像現在這樣，經濟是如此地由出口所驅動」。

此外，中國經濟另一大驅動力、營建業也將受到鋼鐵、水泥等高耗能產業減產的衝擊；大摩的分析師報導指出，中國29%的水泥產能受到限電影響。

中國近日突然展開限電，原因眾多，導致許多工廠停工，對以依然以出口為導向的造成衝擊...
中國近日突然展開限電，原因眾多，導致許多工廠停工，對以依然以出口為導向的造成衝擊，也衝擊全球供應鏈。圖為中國哈爾濱市可見煤電廠。(路透)

因此大摩的報告示警，製造業受到衝擊的時間太長，將讓中國第四季經濟成長率減少一個百分點；野村分析師也以限電為由，將中國第三、第四季的經濟成長率預測從5.1%、4.4%下調至4.7%、3%，今年經濟成長率預測則從8.2%下調至7.7%。

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