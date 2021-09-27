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港媒爆華爾街大佬替美中政府傳話 成「季辛吉翻版」

中央社／香港27日綜合外電報導
索頓是中美金融圓桌會議共同主席。路透
索頓是中美金融圓桌會議共同主席。路透

香港媒體報導，美中官方交流因局勢緊張升溫而放緩之際，一名華爾街大佬搶先拜登氣候特使柯瑞（John Kerry）在北京密會中共高層，堪比美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）1971年秘密訪華之旅。

香港「南華早報」今天引述一名熟悉會晤細節的消息人士報導，高盛（Goldman Sachs）前總裁、現任巴瑞克黃金公司（Barrick Gold Corp）執行董事長索頓（John Thornton）8月底在北京會見中國國務院副總理韓正，雙方主要討論議題包括氣候變遷、新疆及恢復美中雙邊談判的條件等。

索頓也是中美金融圓桌會議（China-US Financial Roundtable）共同主席。他在這趟為期6週的訪中行程當中，擔任美中交流的非官方管道。他先在上海停留3週，8月底再前往北京會晤中共高層，此後又前往新疆訪問一週。

報導指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，多數外國人都被拒於中國門外，索頓卻獲得了前所未有的入境權利。他是這段期間極少數能在北京與中國官員會面的外國人士之一，他也因此在美中高層領導人之間傳遞訊息和政策立場。

匿名消息人士形容：「索頓此行的性質與季辛吉的秘密訪華之旅類似。」

這名人士表示：「韓正告訴索頓，中國並未尋求挑戰或取代美國。中美應恢復合作，但須以相互尊重為前提，意指美國應將中國視為一個地位平等的夥伴。」

報導還指出，索頓赴中前，曾與一位深入參與美中關係事務的白宮官員討論此行。這名官員至少2度要求索頓勿訪問新疆，因為擔心此舉可能被解讀為美國認可中國在新疆實施鎮壓政策。

然而，索頓的新疆之行顯然受到韓正歡迎。知情人士透露：「韓正告訴索頓，他應該把在新疆的所見所聞告訴美國國會，且美國應反省自己的雙重標準：美方一方面將911事件後的戰爭視為反恐行動，另一方面卻批評中國的反恐行動是在侵犯人權。」

在氣候問題上，索頓將拜登（Joe Biden）政府會希望中國怎麼做告訴韓正，其中包括削減甲烷排放量。

韓正則反過來質疑美方的氣候承諾，並舉例美國前總統川普（Donald Trump）的政府退出巴黎氣候協定（Paris Agreement）。但韓正也說，不論美國政策如何變化，中國都將持續盡自己的一份力量。

韓正還告訴索頓，中國很快就會宣布計劃停止補貼海外燃煤電廠，並逐步關閉境內現有燃煤電廠。這些是拜登政府在氣候談判上提出的2大訴求。

索頓則表示，他理解中國不會屈從美方要求、將原定2030年為碳排放量最高峰的期限提前。但他建議中國將英文表述從by 2030改為before 2030，以安撫華府，同時也不必承諾特定期限。

中國 美國 新疆

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