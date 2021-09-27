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1兆元基建案9•30投票 波洛西有信心過關

編譯陳韻涵／綜合26日電
眾議長波洛西(右)26日表示全力推動拜登總統的3.5兆元總預算與1.2元兆基建案，下周投票。圖為波洛西與參院民主黨領袖 舒默參議員(中)及財政部長葉倫(左)24日宣布預算委員會提交預算案內容。(美聯社)
眾議長波洛西(右)26日表示全力推動拜登總統的3.5兆元總預算與1.2元兆基建案，下周投票。圖為波洛西與參院民主黨領袖 舒默參議員(中)及財政部長葉倫(左)24日宣布預算委員會提交預算案內容。(美聯社)

眾院議長波洛西( N a n c y Pelosi)26日稍晚表示，眾院將就1兆元基礎建設法案，在30日舉行投票，並表示有信心過關。但波洛西26日稍早受訪時曾坦言3.5兆元的預算案規模將縮減，但考量民主黨內缺乏共識恐致贊成票數不足，1.2兆元的基建法案不會在原定的27日投票。

波洛西26日接受「美國廣播公司」(ABC News)政論節目「本周」(This Week)訪問時說：「我從來不在眾院進行不會過關的表決。」

波洛西告訴「本周」主持人史蒂芬諾普洛斯(George Stephanopoulos)說：「你不能選擇日期，而是必須根據預估所獲取的票數，在合理的時間投票，我們將會這麼做。」

國會眾院預算委員會民主黨眾議員周末期間，挑燈夜戰審查協調3.5兆元預算。圖為康加...
國會眾院預算委員會民主黨眾議員周末期間，挑燈夜戰審查協調3.5兆元預算。圖為康加州眾議員拉森(左)審查預算。(美聯社)

波洛西這番話與她24日表示，將會在27日舉行投票的說法相悖。她說：「讓我這麼說吧，我們本周將會通過這項(1兆元基建)法案。」

基建案8月10日獲得參院兩黨的支持，將用以挹注興修橋梁、道路、機場與學校等建設計畫所需的費用，也是拜登總統經濟政策的成敗關鍵之一。

拜登26日在白宮被問到波洛西是否會舉行投票時抱持樂觀態度，他說：「我對本周(的進展)很樂觀。」

黨內分歧 3.5兆元預算案縮減

波洛西表示，拜登攸關社會福利與氣候的3.5兆元預算案將會縮水，「不證自明」(self evident)，此案導致民主黨內部分裂。

進步派民主黨人士堅持1兆元的基建案必須待更大規模的預算案通過後再表決，但溫和派則希望1兆元的基建案無論如何都要先付諸實行；溫和派的亞利桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)和西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)已對3.5兆元預算表示關切。

波洛西並未說明將如何化解黨內歧見，僅表示最終數字將低於3.5兆元；她說：「這個數字是參院與總統提出的，顯然需要磋商和部分改變，愈快愈好，這樣我們才能盡釋前嫌並達共識。」

國會兩黨本周面臨艱鉅挑戰，國會即將迎來30日的預算案截止日期，若未能通過預算案，部分聯邦機關可能面臨三年內第二次關門的情況。

波洛西說：「我們必須確保政府開放並持續運作，且將會做到。」

波洛西 預算 投票

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